كاي هافرتز "يأسف" لباير ليفركوزن بعد أن حسمت ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة دوري أبطال أوروبا
هافرتز يعترف بمشاعر مختلطة
في حديثه إلى DAZN بعد صافرة النهاية، اعترف اللاعب الدولي هافرتز - الذي عاد إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في عام 2020 - بمشاعر مختلطة بشأن مساهمته الحاسمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
"الركلات الترجيحية في الدقيقة الأخيرة ليست دائمًا سهلة. لكن هذه هي اللحظات التي عملت من أجلها لسنوات، لأكون حاضرًا في مثل هذه اللحظات. لهذا السبب أنا سعيد بطبيعة الحال. أنا سعيد لأنني تقدمت، سعيد لأنني سجلت. أنا بالطبع آسف للاعبي ليفركوزن. لكن هذا هو كرة القدم وأنا كنت سعيدًا"، أوضح المهاجم.
جدل حول ركلة جزاء متأخرة
أهم حدث في المباراة حدث في الدقيقة 89 عندما سقط نوني مادويكي بعد احتكاك بسيط مع مالك تيلمان. على الرغم من الاحتجاجات العنيفة ومراجعة VAR، بقي القرار على حاله. روبرت أندريش، الذي كان قد افتتح التسجيل لفريق ليفركوزن، شعر بالإحباط: "هذا أمر بسيط للغاية. بالطبع لا يجب أن يسقط بهذه الطريقة. أنا أعرف مثل هذه المواقف: إذا سقطت وربما شعرت: "تبًا، الآن أنا ساقط بالفعل". لكن هذا أمر بسيط للغاية"، قال أندريش لـ DAZN.
وأضاف: "شعرت أن هناك احتكاكًا بسيطًا ثم سقط بعد ذلك بقليل. إذا شاهدت اللقطة مرتين أخريين، فستجد أن الاحتكاك أقل من ذلك. هذا بالتأكيد غير كافٍ". كان المدرب كاسبر هجولماند أكثر حسمًا: "لم يكن هناك احتكاك ثم سقط. هذه ليست ركلة جزاء".
أندريتش يمنح ويركسلف التقدم
قبل الفوضى التي حدثت في الدقائق الأخيرة، تقدم بايرن ميونيخ في النتيجة بعد الاستراحة مباشرة. ارتقى أندريتش أعلى من الجميع في القائم الخلفي وسجل بضربة رأس من ركلة ركنية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. دافع بطل ألمانيا عن تقدمه بشغف كبير حتى أدخل ميكيل أرتيتا هافرتز في الدقيقة 74 ليحقق التعادل.
كل شيء على المحك في الإمارات
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 مارس على ملعب الإمارات. ومع تعادل الفريقين 1-1، يدرك كلاهما أن الفوز سيضمن لهما مكاناً في دور الثمانية، حيث ينتظر الفائز مواجهة محتملة مع بودو/جليمت أو سبورتنج لشبونة.
