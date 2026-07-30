جناح الهلال المُعار يثير الجدل في البرازيل .. "تلويح باليد" يحيل كايو سيزار إلى المحكمة الرياضية!

ويواجه كايو سيزار، اتهامًا بارتكاب "سلوك عدائي أثناء المباراة"، على خلفية ما صدر منه في مباراة باهيا، على ملعب أرينا فونتي نوفا، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

الواقعة حدثت بعد صافرة نهاية الشوط الأول، حيث رصدت عدسات المباراة، مشادة كلامية بين كايو سيزار، وزي جيلهيرمي، ثم بعد ذلك، لوّح كايو بيده، لتصطدم باللاعب أليخو فيليز الذي سقط أرضًا، مدعيًا أنه تعرض لضربة من ذراع خصمه.

وتسبب هذا الأمر في نشوب حالة من الفوضى، بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني بين الفريقين، إلا أن الحكم رامون أباتي أبيل، لم يقم بإشهار أي بطاقة صفراء للمتورطين، بعد العودة إلى الشوط الثاني، كما أنه لم يدوّن الواقعة في تقرير المباراة.

ورغم ذلك، إلا أن النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للعدالة الرياضية، أبلغت عن واقعة كايو سيزار، الذي يواجه اتهامًا، بموجب المادة 250 من قانون العدالة الرياضية في البرازيل، والذي يشتمل على السلوك غير العادل أو العدائي أثناء المباراة، ويتعلق بمعاقبة أي شخص يقوم بدفع زميل في الفريق أو الخصم عن عمد، خارج نطاق اللعب.