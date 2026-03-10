Getty/GOAL
"كان يريد جاكوزي عند أقدام السرير!" - الكشف عن مشروع كريستيانو رونالدو الفاشل والخطير لبناء قصر في مانشستر
اكتسب رونالدو ذوق الحياة الفاخرة في إنجلترا
كان رونالدو نجماً صاعداً خلال فترة عمله الأولى في أولد ترافورد، حيث وفرت له الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز منصة لبناء مكانته كأفضل لاعب في التاريخ. فاز بأول ألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا وبعض جوائز الكرة الذهبية أثناء عمله تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في مانشستر.
في تلك الفترة، مع نمو مكانته العالمية وارتفاع راتبه، اكتسب رونالدو ذوقًا للحياة الفاخرة. وهو يعمل الآن بموجب أكثر العقود ربحًا في عالم كرة القدم مع نادي النصر السعودي في الدوري السعودي للمحترفين - والذي يكسبه ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني يوميًا - وهو مالك طائرة خاصة بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).
رونالدو أراد بناء قصر أسطوري
أثناء بناء مجموعته من العقارات والسيارات الفاخرة، أراد رونالدو بناء قصر ضخم في شمال غرب إنجلترا. تعرف على المهندس المعماري البرتغالي الشهير إدواردو سوتو مورا من خلال صديقه المقرب أنطونيو سلفادور، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا لنادي سبورتينغ براغا.
لم يتم البدء في البناء لأسباب عديدة، حيث أخبر سوتو مورا صحيفة بوبليكو عن محادثاته مع رونالدو، التي شهدت قيام CR7 بأخذ استراحات منتظمة للتدريب وتقديم بعض الطلبات الغريبة.
قال: "تم اقتراحي له من قبل صديق له، وهو مقاول [سالفادور] أصبح لاحقًا رئيسًا لنادي براغا، وأخبر رونالدو أنني قمت ببناء استاد براغا. سألني إذا كنت أرغب في بناء منزل رونالدو، فوافقت.
"التقيت به. ذهبت إلى مانشستر. ركبت الطائرة وذهبت إلى هناك وسألته: 'كيف تريد المنزل وما إلى ذلك'. الأشياء المعتادة. لكنه رجل فريد من نوعه. لقد أثار إعجابي لأنه كان يقاطع المحادثة كل 15 دقيقة لأنه كان ذاهبًا للتدريب. أنا أتفهم رونالدو، فهذا نتيجة جهد جبار.
"لكن لم يتم بناء المنزل لأنه اشترى قطعة أرض بمساحة كبيرة، لكن المنزل كان كبيرًا لدرجة أنه كان سيتعين قطع 16 شجرة بلوط. قلت له: "لن أقطع أشجار البلوط. سيتعين علينا تغيير الأرض". غضب من الوكيل وقال لي: "سأذهب إلى ريال مدريد ولن أبني منزلًا".
الكشف عن بعض طلبات رونالدو الغريبة في مجال البناء
وأضاف سوتو مورا بعض التفاصيل الغريبة التي كان رونالدو يأمل أن تدرج في مسكنه الفاخر: "كان يريد جاكوزي عند أقدام السرير، فقلت له: 'لا، سوف تغرق؛ ستستيقظ وأنت في حالة من الدوار وستسقط في الجاكوزي!'. كانت هناك أشياء لم أكن لأفعلها، هذا كل ما في الأمر. لقد تفهم الأمر وضحك.
"لم يكن نجماً كبيراً بعد؛ كان شخصاً يمكنك التحدث إليه. وكان مهووساً بالعائلة، كانت مجتمعاً. كان المنزل يحتوي على 10 غرف نوم... لكنها كانت تجربة جيدة، العلاقة التي كانت تربطني به".
رونالدو مستعد لبيع عقار على شاطئ البحر في البرتغال بقيمة 25 مليون يورو
لم يحالف الحظ رونالدو كثيرًا فيما يتعلق بالمباني الجديدة. فقد اكتملت أعمال البناء في عقارمذهل على شاطئ البحر في وطنه بعد ما يقرب من ست سنوات من الجهد. وتبلغ قيمة هذا القصر - وفقًا لمجلة Semana - 25 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني/30 مليون دولار)، مما يجعله "من بين أغلى المنازل الخاصة في البرتغال اليوم".
تم بناء المنزل في "منطقة سكنية حصرية" تبعد 200 متر فقط عن المحيط. ومع ذلك، زعمت وسائل الإعلام البرتغالية V+ Fama أن رونالدو وزوجته المستقبلية جورجينا رودريغيز قد لا ينتقلان للعيش فيه أبدًا.
وأفادت التقارير أن CR7 "قد يقيم حفل زفافه في العقار - في ما قد يكون مفاجأة أخرى - قبل بيعه". ويقال إن رونالدو قلق "بشأن عدم توفر الخصوصية له".
تحتوي القصر المعني على "مسبحين ومرآب مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 20 سيارة وتصميمات داخلية فخمة". ويأتي مع "مجموعة كاملة من المرافق، من مسابح داخلية وخارجية إلى صالة رياضية ومنتجع صحي وسينما خاصة وحدائق واسعة".
ويقال إنها مزودة "بأغلى المواد المتوفرة في السوق، مثل الرخام الإيطالي والحنفيات المصنوعة من الذهب الخالص، وإكسسوارات حصرية مثل لوحة جدارية من تصميم لويس فويتون مصممة خصيصًا لها". قد يعتبر رونالدو العقار تجربة فاشلة أخرى، تمامًا مثل اقتراحه بـ"جاكوزي عند أقدام السرير".
