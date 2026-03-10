"كان يريد جاكوزي عند أقدام السرير!" - الكشف عن مشروع كريستيانو رونالدو الفاشل والخطير لبناء قصر في مانشستر

أثناء بناء مجموعته من العقارات والسيارات الفاخرة، أراد رونالدو بناء قصر ضخم في شمال غرب إنجلترا. تعرف على المهندس المعماري البرتغالي الشهير إدواردو سوتو مورا من خلال صديقه المقرب أنطونيو سلفادور، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا لنادي سبورتينغ براغا.

لم يتم البدء في البناء لأسباب عديدة، حيث أخبر سوتو مورا صحيفة بوبليكو عن محادثاته مع رونالدو، التي شهدت قيام CR7 بأخذ استراحات منتظمة للتدريب وتقديم بعض الطلبات الغريبة.

قال: "تم اقتراحي له من قبل صديق له، وهو مقاول [سالفادور] أصبح لاحقًا رئيسًا لنادي براغا، وأخبر رونالدو أنني قمت ببناء استاد براغا. سألني إذا كنت أرغب في بناء منزل رونالدو، فوافقت.

"التقيت به. ذهبت إلى مانشستر. ركبت الطائرة وذهبت إلى هناك وسألته: 'كيف تريد المنزل وما إلى ذلك'. الأشياء المعتادة. لكنه رجل فريد من نوعه. لقد أثار إعجابي لأنه كان يقاطع المحادثة كل 15 دقيقة لأنه كان ذاهبًا للتدريب. أنا أتفهم رونالدو، فهذا نتيجة جهد جبار.

"لكن لم يتم بناء المنزل لأنه اشترى قطعة أرض بمساحة كبيرة، لكن المنزل كان كبيرًا لدرجة أنه كان سيتعين قطع 16 شجرة بلوط. قلت له: "لن أقطع أشجار البلوط. سيتعين علينا تغيير الأرض". غضب من الوكيل وقال لي: "سأذهب إلى ريال مدريد ولن أبني منزلًا".