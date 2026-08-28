Branislav Racko
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كان يريد برشلونة ومانشستر سيتي.. يايا توريه ينسب الفضل لنجوم سلوفان براتيسلافا في إنجاز دوري الأبطال!
صناعة التاريخ في سلوفاكيا
يايا توريه حقق إنجازًا لافتًا بعد أشهر قليلة فقط من بداية مسيرته التدريبية، بقيادته سلوفان براتيسلافا إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. لاعب الوسط السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة كان العقل المدبر لفوز رائع خارج الديار على تشيليه، متغلبًا على فريق يمتلك سجلًا أوروبيًا مرعبًا على أرضه. وبدلًا من نسب الفضل لنفسه، سارع توريه إلى توجيه الإشادة إلى لاعبيه لتنفيذهم الخطة التكتيكية بشكل مثالي في اللعب المفتوح.
- Ball Raw Images
الإشادة باللاعبين والجماهير المسافرة
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب هذا الفوز التاريخي، شدّد توريه على أن اللاعبين والطاقم المعاون يستحقون كل الثناء على ما أظهروه من صلابة. كما وجّه تحية إلى الجماهير المخلصة التي تحمّلت رحلة استغرقت أربع ساعات بالحافلة لتحويل مباراة الذهاب خارج الديار إلى أجواء أشبه بلعب على أرضها.
وكشف توريه قائلاً: «قلت للاعبين قبل المباراة: اسمعوا، لقد جاؤوا من أجلكم، فاجعلوهم يعودون إلى ديارهم سعداء». وأضاف: «هذا فقط ما توقعته منهم، وقد حققوه، كان اللاعبون رائعين اليوم».
في مرمى العمالقة الأوروبيين
وبعد أن ضمن سلوفان براتيسلافا الآن تأهله بأمان إلى الدور الرئيسي من المسابقة النخبوية، تحولت الأنظار على الفور نحو المواجهات المثيرة المحتملة. واعترف توري بأنه يتطلع بشغف إلى استضافة بعض من أكبر الأندية الأوروبية على ملعبهم لاختبار المستوى الحقيقي الذي يقف عنده فريقه.
وقال توري: «بصراحة، أتمنى أن يزور برشلونة براتيسلافا، وربما يأتي مانشستر سيتي إلى هنا أيضًا. نكنّ احترامًا كبيرًا لهذه الأندية العملاقة، لكننا نريد أن نلعب ضدها لنعرف مكانتنا التنافسية الحقيقية».
- Sports Press Photo
في مواجهة جدول مواعيد شاق في مرحلة الدوري
سرعان ما فرض الواقع نفسه عقب قرعة دوري أبطال أوروبا، حيث حصل فريق سلوفان، القادم من المستوى الرابع والمشارك لأول مرة، على قائمة مباريات مثيرة لكنها قاسية.
فعلى فريق توريه أن يخوض مواجهات على أرضه أمام باريس سان جيرمان وروما وليل ولاسك، إلى جانب رحلات صعبة خارج الديار لملاقاة إنتر وريال بيتيس وشاختار دونيتسك وشتوتجارت.
ورغم ضخامة هذه المباريات، يؤكد المدرب المبتدئ أن فريقه سيبقى متزناً وهو يستعد لأصعب اختبار قاري.
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