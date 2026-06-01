كان يجعله يعد له القهوة.. لاعب برشلونة السابق يكشف كيف أبقى رونالدينيو ميسي تحت السيطرة!
المتدرب في صناعة القهوة
في حديثه مع بودكاست HProject، كشف أندريا أورلاندي، لاعب برشلونة السابق، عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول العلاقة بين "الملك" الراسخ للنادي وخليفته المطلق. ووفقًا لأورلاندي، كان رونالدينيو يستخدم طريقة معينة لضمان ألا يتسرع ميسي المراهق في تقدير قدراته، على الرغم من موهبته الواضحة ذات المستوى العالمي.
وكشفت أورلاندي: "كان رونالدينيو يطلب من ميسي أن يحضر له القهوة. وكان يقول له مازحاً: 'حسناً، كم عدد كأس العالم التي لعبتها أيها المبتدئ؟'، ثم يقوم بإعداد القهوة له! لكنها كانت طريقة لإبقائه قريباً منه، ولإظهار المودة له. كان الأمر أشبه بإبقائه هادئاً، وكأنه يقول له: 'أنت لست رونالدينيو بعد'."
معلم يرشد تلميذه
ورغم أن مهمة إعداد القهوة قد تبدو وكأنها نوع من "التنمر" داخل غرفة الملابس، إلا أن أورلاندي يوضح أنها نشأت في الواقع عن احترام البرازيلي العميق لمهارات ميسي المتنامية. كان بين الاثنين ترابط واضح على أرض الملعب لم يغب عن أحد في الفريق، لكن رونالدينيو أخذ على عاتقه دور المرشد.
"كانت هناك علاقة بينهما، ففي النهاية، عندما يتفاهم لاعبان ويريان أنهما على نفس المستوى، يمكن القول إن الأكبر يحاول توجيه الشاب، وكان هناك بعض المودة"، أوضح أورلاندي. كان واضحاً منذ البداية أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 كان يدرك تماماً ما لديه إلى جانبه.
الاعتراف العام بالوريث
لم تقتصر العلاقة على مجرد الحفاظ على تواضع النجم الشاب خلف الأبواب المغلقة؛ بل كان رونالدينيو صريحًا أيضًا بشأن قدرة ميسي على الوصول إلى قمة هرم كرة القدم. ويتذكر أورلاندي أن البرازيلي لم يتردد أبدًا في الإشادة بموهبة الرجل الذي سيورث في نهاية المطاف قميصه الأيقوني رقم 10.
وأضاف أورلاندي: "كان رونالدينيو حنونًا مع الجميع، لكنه كان يقول لميسي: 'يا إلهي، أنت في مستوى يمكنك يومًا ما أن تجلس على طاولتي'. في النهاية، هؤلاء العباقرة يتعرفون على بعضهم البعض". "انظر، لم يكن من الصعب التعرف على موهبة ميسي، لكن الأمر كان أشبه بعرض عام يقول: 'هذا هو الأفضل'."
من الفريق الرديف إلى النخبة
يأتي منظور أورلاندي من زاوية فريدة، حيث أمضى ثلاث مواسم في النادي. فقد لعب موسمين مع الفريق الرديف في الدرجة الثالثة قبل أن ينتقل إلى تشكيلة الفريق الأول، حيث شهد ذروة «جنون رونالدينيو» الذي تزامن مع صعود «البرغوث».
في حين أن مسيرة ميسي المهنية ستحطم في نهاية المطاف كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم تقريبًا، فإن هذه القصص المبكرة تسلط الضوء على التسلسل الهرمي في غرفة الملابس الذي ساعد في تشكيل شخصيته المهنية.
ولا يزال أورلاندي، الذي حظي لاحقًا بمسيرة مهنية ناجحة مع أندية مثل ألافيش وسوانزي سيتي، مندهشًا من التناغم الذي ميز واحدة من أكثر العصور شهرة في تاريخ برشلونة.