كان يجعله يعد له القهوة.. لاعب برشلونة السابق يكشف كيف أبقى رونالدينيو ميسي تحت السيطرة!

في حديثه مع بودكاست HProject، كشف أندريا أورلاندي، لاعب برشلونة السابق، عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول العلاقة بين "الملك" الراسخ للنادي وخليفته المطلق. ووفقًا لأورلاندي، كان رونالدينيو يستخدم طريقة معينة لضمان ألا يتسرع ميسي المراهق في تقدير قدراته، على الرغم من موهبته الواضحة ذات المستوى العالمي.

وكشفت أورلاندي: "كان رونالدينيو يطلب من ميسي أن يحضر له القهوة. وكان يقول له مازحاً: 'حسناً، كم عدد كأس العالم التي لعبتها أيها المبتدئ؟'، ثم يقوم بإعداد القهوة له! لكنها كانت طريقة لإبقائه قريباً منه، ولإظهار المودة له. كان الأمر أشبه بإبقائه هادئاً، وكأنه يقول له: 'أنت لست رونالدينيو بعد'."