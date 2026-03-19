"كان يجب أن تكون النتيجة 10-0!" - دومينيك سوبوسلاي يكشف أن ليفربول كان يتطلع للانتقام من غالطة سراي بعد احتفالات الفريق التركي المبكرة
انتقام ساخن في أنفيلد
نجح رجال آرني سلوت في قلب نتيجة مباراة الذهاب التي خسروا فيها 1-0، وذلك بفضل أداء فعال شهد أهدافاً من سزوبوسلاي، وهوجو إكيتيكي، وريان جرافنبرخ، ومحمد صلاح. سيطر «الريدز» على المباراة منذ صافرة البداية، حيث قاد أليكسيس ماك أليستر خط الوسط لضمان ألا يحظى العملاق التركي بأي فرصة لتكرار المفاجأة.
لم تكن الحماسة التي ظهرت على أرض الملعب مصادفة، حيث أمضى لاعبو ليفربول الأسبوع الماضي في استيعاب تداعيات هزيمتهم في تركيا. افتتح زوبوسلاي التسجيل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء، محدداً نغمة الليلة التي غمرت فيها الأجواء والعدوانية التي أظهرها أصحاب الأرض الزوار تماماً.
الدافع وراء الهزيمة الساحقة
وفي حديثه بعد المباراة، أوضح زوبوسلاي أن بذور العودة قد زُرعت في ممرات ملعب «رامز بارك» الأسبوع الماضي. وأشار لاعب الوسط إلى أن الاحتفالات الصاخبة التي قام بها لاعبو غالطة سراي أثناء قيامه بواجباته الإعلامية بعد المباراة شكّلت حافزًا مثاليًا استعدادًا لمباراة الإياب.
وقال لاعب الوسط لشبكةTNT Sports: "منذ الدقيقة الأولى، كنا مستعدين لذلك. في المباراة الأخيرة، أثناء إجراء المقابلة، سمعتهم يحتفلون. تحدثت مع بعض اللاعبين في تركيا، وهذا أمر معتاد بعد المباريات أن تحتفلوا، بغض النظر عما إذا كانت هناك مباراة إياب أم لا، وقد أخذت الأمر على محمل شخصي قليلاً، كما تعلمون، وأعتقد أن بعضنا فعل ذلك أيضاً. ما زلت أعتقد أنه لا يجب الاحتفال مبكرًا. ربما لم يقصدوا ذلك، لكن هذا أعطانا دفعة صغيرة، وأعتقد أنه منذ اللحظة الأولى، كنا مستعدين تمامًا".
"كان بإمكاننا الفوز بنتيجة 10-0"
على الرغم من فارق الأهداف الأربعة، فإن النتيجة لا تعكس الأداء الحقيقي للريدز. كما أن الضغط المستمر من جانب ليفربول لم يثمر عن أهداف في كثير من الأحيان، بما في ذلك ركلة الجزاء التي سددها صلاح والتي تصدى لها حارس مرمى غالطة سراي أوغوركان تشاكير، ويعتقد إكيتيكي أنه كان بإمكانهم الوصول بسهولة إلى رقم مزدوج لو كانوا أكثر كفاءة.
وقال الفرنسي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ميرور": "نستحق أن نكون هنا، لذا نحن سعداء للغاية. قدمنا أداءً رائعاً الليلة، وكان بإمكاننا الفوز 10-0، لذا يمكننا التطلع إلى الدور ربع النهائي. أجرينا بعض التغييرات في الشوط الثاني، وعندما استغليت فرصتي، شعرنا بمزيد من الحرية. قدم الجميع أداءً رائعاً وركضوا من أجل بعضهم البعض".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبهذا الفوز، يتأهل الفريق إلى مباراة ربع النهائي الحاسمة التي ستجمعه مع حامل اللقب باريس سان جيرمان. وتعد هذه المباراة إعادة لمواجهة الموسم الماضي في مرحلة خروج المغلوب، والتي شهدت تأهل العملاق الفرنسي بركلات الترجيح بعد تعادل صعب بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين. ويأمل «الريدز» في نقل أدائهم الفعال في البطولات الأوروبية إلى تلك المواجهة. لكن قبل ذلك، سيواجهون أولاً فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
