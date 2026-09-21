«كان يتسكع مع لاعبي برشلونة!» .. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي

سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام غريمه أتلتيكو مدريد في مواجهة ساخنة أثارت غضب القناة الرسمية للنادي. تحدد مسار المباراة عند لحظة حاسمة عندما أُشهر البطاقة الحمراء في وجه دين هاوسن بعد تسببه في ركلة جزاء إثر عرقلته لجوليانو سيميوني.

غير أن الغضب الصادر عن النادي ينبع في معظمه من أحداث الشوط الأول، إذ تصر القناة على أنه كان يتعين على أتلتيكو أن يشهد طرد كل من كريستيان روميرو ولي كانج إن قبل تدخّل هاوسن المكلف بوقت طويل.

وأصبحت هذه الأخطاء التي يرى النادي أنها ظالمة محور تغطية قناة ريال مدريد التلفزيونية عقب المباراة، إذ استغلت القناة المنصة للتشكيك علانية في المستوى العام للتحكيم الموجّه ضد النادي هذا الموسم.



