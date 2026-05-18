"كان وحيدًا وحمل العبء أكثر من اللازم".. أسطورة البرازيل يؤكد: نيمار كان يحتاج للمزيد من الدعم!

لقد كان نيمار الوجه الإعلاني الأبرز لكرة القدم البرازيلية بلا منازع منذ ظهوره الأول في عام 2010، لكن كافو يرى أن البلاد فشلت في حماية أهم أصولها.

في حين أن الأجيال السابقة ضمت مجموعة من النجوم القادرة على حسم المباريات، يشعر المدافع السابق لروما وميلان أن نيمار غالبًا ما يُجبر على تحمل عبء الأمة بأكمله على عاتقه.

اعترف القائد الأسطوري، الذي لا يزال آخر برازيلي يرفع كأس العالم في عام 2002، بأنه ناقش الموقف مع زملائه السابقين.

وكشف كافو لـ ESPN: "تحدثت إلى روبرتو كارلوس وقلت: 'يا للأسف أن هذا الفتى وحيد'". "لقد أمضى 15 عامًا وهو ملزم بفعل كل شيء، والقيام بذلك بمفرده لا فائدة منه. عندما تتحدث عن المنتخب الوطني، عليك تقاسم المسؤوليات."