"كان مربكًا" - كشف زميله السابق في ليون عن أكبر عيب في ريان شرقي على الرغم من قدراته "اللا تصدق" كصانع ألعاب في مانشستر سيتي

"آه، كان رايان قادراً على القيام بأشياء مذهلة. إلا أنه كان يبالغ في ذلك"، كشف الحارس ريو، الذي قضى عامين مع شيركي في ليون، لموقع So Foot. "كان بإمكانه تجاوز أربعة لاعبين، ولكن عندما كان عليه أن يمرر الكرة لأنه تمكن من إفساح المجال، لم يفعل ذلك ليحاول شيئًا آخر. كان مربكًا، نعم، ولكن بعد فترة من الوقت تدرك أنه لن يمرر الكرة، لذا تظل مركزًا عليه.

"عندما تكون حارس مرمى، تحاول توقع تمريرة خلفية، على سبيل المثال، وفي الواقع، بعد فترة، تدرك أنه سيحاول التسديد أو المراوغة مرة أخرى، لذا تظل مركزًا عليه، مما يعني أنه في النهاية يفقد تركيزه وفعاليته".