"كان كل شيء متفقًا عليه بيني وبين ريال مدريد": رئيس النادي منع انتقال أسطورة بايرن ميونيخ لوثار ماتيوس إلى مدريد

كان ماتياس في ذلك الوقت في ذروة مسيرته. بعد فوزه بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 1990، كان قد فاز للتو بكأس الاتحاد الأوروبي مع إنتر ميلان، وانتُخب كأول لاعب كرة قدم رسمي في العالم من قبل الفيفا. وبعد رفض بيليجريني، مدد عقده في ميلانو لمدة عامين إضافيين. لكن رغبته في الانتقال مرة أخرى لم تتأخر طويلاً.

بعد ما يقرب من عام من فشل انتقاله إلى ريال مدريد، توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس تورينو، قبل أن يتعرض لتمزق في الرباط الصليبي في أبريل 1992، مما أدى إلى غيابه عن بطولة أمم أوروبا في الصيف (خسرت ألمانيا في النهائي أمام الدنمارك). على الرغم من أن ماتيوس كان يعمل بجد في الجبال من أجل العودة، إلا أن يوفنتوس تراجع في النهاية. بدلاً من ذلك، استحوذ نادي بايرن ميونيخ عليه مقابل مبلغ 4.2 مليون مارك ألماني في ذلك الوقت. سبق الانتقال بيان خطي من لاعب الوسط بناءً على إصرار بيليجريني، ينص على أنه لا يجوز له اللعب لأي نادٍ إيطالي آخر.

بعد خمسة أشهر من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، في سبتمبر 1992، عاد ماتيوس للعب مع بايرن ميونيخ للمرة الأولى. تبع ذلك أربعة ألقاب في الدوري، وفوزان بكأس ألمانيا، ولقب آخر في كأس الاتحاد الأوروبي. خلال الفترة الأولى التي قضاها في ميونيخ من 1984 إلى 1998، كان قد فاز مرتين بلقب الدوري ومرة واحدة بكأس ألمانيا. بعد مطلع الألفية الجديدة، انضم ماتيوس إلى فريق ميتروستارز في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في ختام مسيرته، قبل أن ينهي مسيرته في يناير 2001.