كان شعار ميكيل أرتيتا «أحضروا عشاءكم» أحدث حيلة فاشلة لمدرب أرسنال - مشجعو «الغانرز» يشعرون بخيبة أمل من الفريق، وليس العكس

قبل مباراة بورنموث، وهي الأولى لأرسنال منذ فوزه الدرامي على إيفرتون في 14 مارس، وجه أرتيتا نداءً تحفيزياً للجماهير، محذراً من أن موعد المباراة المبكر يوم السبت قد يشكل عقبة صعبة.

وقال أرتيتا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "كلما اقتربنا [من نهاية الموسم]، تزداد أهمية المباراة بشكل واضح".

"وغدًا يوم مهم بالنسبة لنا. اللاعبون يعرفون ذلك، ومشجعونا يعرفون ذلك. ستبدأ المباراة في الساعة 12:30. إنها مباراة مبكرة. لذا استيقظوا مبكرًا، وتناولوا فطوركم مبكرًا، وأحضروا غدائكم، وأحضروا عشاءكم، كما تقولون في إنجلترا، ولنذهب جميعًا معًا من أجلها لأنها يجب أن تكون يومًا مهمًا".

هذه رسالة كان من الأفضل أن يوجهها أرتيتا إلى لاعبيه بدلاً من ذلك، حتى لو كان، على حد تعبير واين روني، لا أحد يحب تناول المعكرونة في التاسعة صباحاً. كان أرسنال في المرتبة الثانية في معظم الجوانب، مسجلاً رصيداً ضئيلاً بلغ 0.18 هدف متوقع من اللعب المفتوح. لقد أثرت على الغانرز حقيقة أنهم يعيشون ويموتون على الكرات الثابتة.