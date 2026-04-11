كان أوليفر كان، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، قد أثار خلال الأسبوع الماضي احتمال عدم مشاركة موسيالا في الدور النهائي الذي سيُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويعود السبب في ذلك إلى أداء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منذ عودته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي.
"كان سيطير إلى كأس العالم بذراع مكسورة وقدم مكسورة": فينسنت كومباني يضحك بصوت عالٍ على مطلب كاهن بشأن موسيالا
بعد أدائه القوي في فوز بايرن ميونيخ 5-0 خارج أرضه على نادي سانت باولي في الدوري الألماني، صرح موسيالا لقناة "سكاي" بشأن كاهن أنه "لم يقرأ بالضبط ما قاله". لكنه أضاف أن رفض العرض ليس خيارًا مطروحًا: "أريد بالتأكيد المشاركة في كأس العالم. هدفي هو مساعدة الفريق قدر الإمكان حتى نهاية الموسم. وبعد ذلك أريد مساعدة المنتخب الوطني قدر الإمكان".
وقد أثبت من قبل ضد سانت باولي أنه قادر تمامًا على ذلك. اختاره كومباني في التشكيلة الأساسية، وسجل موسيالا هدفًا برأسه في المراحل الأولى من المباراة. تبع ذلك تسديدة ارتطمت بالقائم، وتمريرة حاسمة، والعديد من اللقطات الجيدة، مما أدى إلى أفضل أداء له منذ عودته في بداية العام.
"كانت مباراة جيدة، أنا أندمج بشكل أفضل في اللعب، وسجلت هدفاً. أنا راضٍ عن أدائي اليوم"، قال موسيالا. "كل دقيقة أحصل عليها تفيدني. لقد خطوت خطوة إلى الأمام، لكن لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يمكنني اتخاذها. أشعر حقاً بتحسن كبير مقارنة بشهر مضى."
كما جاءت الإشادة من زميله في بايرن ميونيخ وقائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش: "يمكنك أن تلاحظ أنه عندما يشارك معنا باستمرار في التدريبات ويحصل على فرصته في المباريات، فإنه يسجل دائمًا مثلما فعل اليوم". بالطبع لا يزال أمامه طريق طويل ليتمكن من تقديم هذا الأداء باستمرار كل ثلاثة أيام. لكنني ألاحظ أن عقليته قد تغيرت قليلاً مؤخرًا، فهو أصبح أكثر إيجابية الآن."
مطالبة كاهن بشأن موسيالا: كومباني يضحك بصوت عالٍ
وأكد كومباني، مدرب نادي برشلونة: "جمال لم يصل بعد إلى مستواه المعهود، لكن لا بأس بذلك. إنه في طريقه إلى ذلك. أرجو منكم التحلي بالصبر معه، لكنه قادم بالفعل. لقد كان ما قدمه اليوم خطوة جيدة".
أثار طلب كاهن، الذي صاغه بعد أداء موسيالا المؤسف كلاعب بديل ضد ريال مدريد، ضحكة عالية من كومباني في البداية. ثم وصف اللاعب السابق: "رأيت أوليفر كاهن مرة واحدة في التدريب. كان ذلك جنونياً. كان سيطير إلى كأس العالم حتى لو كان ذراعه وكسر قدمه. وهذا إطراء." وينطبق الأمر نفسه على موسيالا.
أكد خبير قناة "سكاي" لوثار ماتيوس قبل المباراة أنه شخصياً سيأخذ موسيالا "بكل تأكيد" إلى كأس العالم. أشار اللاعب الألماني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مباريات المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2014، عندما سافر باستيان شفاينشتايجر مع الفريق بعد تعافيه من إصابة ولم يكن في أفضل حالاته في البداية. لكنه تحسن أدائه مع تقدم البطولة وكان رائعاً في المباراة النهائية التي فاز فيها المنتخب الألماني على الأرجنتين.
وأوضح ماتيوس: "أوليفر كان لم يتخلى عن أي حصة تدريبية. والآن يقول للاعب قبل شهرين ونصف من كأس العالم إنه يجب أن يتخلى عن المشاركة في البطولة. هذا بالنسبة لي تصريح غير مفهوم وغير ضروري".
إحصائيات أداء جمال موسيالا هذا الموسم
المباريات 14 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 1 دقائق اللعب 559 أهداف 4 تمريرات حاسمة 3