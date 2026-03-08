Getty Images Sport
ترجمه
"كان ذلك هو القرار" - آندي روبرتسون يكشف عن من ألغى انتقاله المقترح من ليفربول إلى توتنهام
كان روبرتسون هدفًا مفاجئًا لفريق توتنهام
ظهر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كهدف مفاجئ لتوتنهام في أواخر يناير، مما قدم سيناريو كان من الممكن أن ينهي فيه مسيرته الرائعة مع الريدز. في حين أن النادي كان على استعداد لاحترام رغبات روبرتسون نظرًا لخدماته الأسطورية، إلا أن إصابة جو جوميز زادت من تعقيد تشكيلة الدفاع، لذا كان القرار النهائي بيد اللاعب نفسه. بعد تسجيله هدفًا في الفوز 3-1 على ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، أكد روبرتسون أنه هو من ألغى الصفقة، واختار الولاء للنادي الذي غير مسيرته المهنية بدلاً من الانتقال المربح إلى العاصمة.
- Getty Images Sport
الدعوة للبقاء في أنفيلد
أثبت ولاء روبرتسون للنادي في النهاية أنه العامل الحاسم في بقائه. وقال: "كان هناك اهتمام واضح - كانت هناك مناقشات مع كلا الناديين". "لكن القرار كان أنني أريد البقاء. بقينا في ليفربول وكان ذلك هو القرار الذي اتخذناه. لم أتخلى عن التزامي أبدًا. لقد كنت ملتزمًا بليفربول على مدار الثماني سنوات ونصف أو التسع سنوات الماضية، وسأظل ملتزمًا حتى لا أكون مطلوبًا بعد الآن. كانت هذه دائمًا طريقة تفكيري. لقد أعطاني هذا النادي كل شيء، وأنا أعطيت هذا النادي كل شيء".
لم تخلو الحملة الحالية من التحديات بالنسبة للاعب الاسكتلندي، الذي رأى مكانه الأساسي في التشكيلة مهددًا بعد وصول ميلوس كيركز في الصيف. تحت قيادة آرني سلوت، غالبًا ما كان كيركز الأصغر هو المفضل، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى ملاءمة روبرتسون على المدى الطويل لنظام الهولندي.
"كانت علاقتنا رائعة، وآمل أن تستمر كذلك، ومن الواضح أن ما حدث في يناير قد انتهى الآن"، أوضح روبرتسون. "الآن نمضي قدمًا، وكما قلت، لم أتوقف أبدًا عن التركيز على مساعدة زملائي في الملعب وفي التدريبات. مهما كان ما يحدث وراء الكواليس، كل ما يمكنني قوله هو أنني واصلت التركيز على كرة القدم".
احترام هرمية ليفربول
مع اقتراب نهاية الموسم، سيشعر مشجعو ليفربول بالتفاؤل بفضل التزام اللاعب الذي فاز بجميع الألقاب الكبرى المتاحة خلال فترة وجوده في النادي. في الوقت الحالي، أصبحت الشائعات حول انتقاله إلى توتنهام في طي النسيان، حيث يركز اللاعب الاسكتلندي الطائر على إضافة المزيد من الميداليات إلى رصيده.
وأضاف روبرتسون: "لقد ساعدوني في أن أصبح ما أنا عليه اليوم، لذا من هذه الناحية، كانت علاقتنا رائعة. أعتقد أنه احترامًا لهم، وهم يحترمونني، فإن المحادثات ستكون داخل النادي. عندما يتم اتخاذ القرار، ونصل إلى النقطة التي لم يتبق فيها سوى ثلاثة أشهر على انتهاء عقدي، سيتم الإعلان عن ذلك لكم".
- Getty Images Sport
محادثات العقد والخطط المستقبلية
لا تزال إمكانية الانتقال المجاني في نهاية الموسم قائمة، لكن روبرتسون أشار إلى أنه منفتح على تمديد إقامته. وشدد على الاحترام المتبادل بينه وبين إدارة النادي، مشيرًا إلى أن أي مستجدات مهمة تتعلق بفترة بقائه في أنفيلد ستتم معالجتها بسرعة ومهنية. "لطالما قلت أن [المحادثات] ستبقى بيني وبين النادي. لا أعتقد أن الأمر سيتم طرحه على الملأ. إنه ليس أحد تلك الأمور. لدي علاقة رائعة مع ريتشارد هيوز ومايك جوردون ومايكل إدواردز. لدي علاقة جيدة مع هؤلاء الأشخاص، وهم من جلبوني إلى النادي"، قال المدافع عندما سُئل عن عقده المنتهي.
إعلان