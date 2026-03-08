أثبت ولاء روبرتسون للنادي في النهاية أنه العامل الحاسم في بقائه. وقال: "كان هناك اهتمام واضح - كانت هناك مناقشات مع كلا الناديين". "لكن القرار كان أنني أريد البقاء. بقينا في ليفربول وكان ذلك هو القرار الذي اتخذناه. لم أتخلى عن التزامي أبدًا. لقد كنت ملتزمًا بليفربول على مدار الثماني سنوات ونصف أو التسع سنوات الماضية، وسأظل ملتزمًا حتى لا أكون مطلوبًا بعد الآن. كانت هذه دائمًا طريقة تفكيري. لقد أعطاني هذا النادي كل شيء، وأنا أعطيت هذا النادي كل شيء".

لم تخلو الحملة الحالية من التحديات بالنسبة للاعب الاسكتلندي، الذي رأى مكانه الأساسي في التشكيلة مهددًا بعد وصول ميلوس كيركز في الصيف. تحت قيادة آرني سلوت، غالبًا ما كان كيركز الأصغر هو المفضل، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى ملاءمة روبرتسون على المدى الطويل لنظام الهولندي.

"كانت علاقتنا رائعة، وآمل أن تستمر كذلك، ومن الواضح أن ما حدث في يناير قد انتهى الآن"، أوضح روبرتسون. "الآن نمضي قدمًا، وكما قلت، لم أتوقف أبدًا عن التركيز على مساعدة زملائي في الملعب وفي التدريبات. مهما كان ما يحدث وراء الكواليس، كل ما يمكنني قوله هو أنني واصلت التركيز على كرة القدم".