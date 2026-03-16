كان المدرب السابق على حق! فريق تحت 23 عامًا لا يزال مصدر القلق الأكبر لـ BVB

كان المسؤولون في مركز تدريب الناشئين التابع لنادي ويستفاليا قد تجنبوا في السابق قدر الإمكان الإعلان عن هدف العودة الفورية إلى الدوري الأعلى. لكن كان من السهل استنتاج من عباراتهم الملتوية في الغالب أن هذا هو بالضبط ما يسعون إليه. وماذا عدا ذلك؟ نادي مثل بوروسيا دورتموند يجب أن يوفر لمواهبه أعلى دوري ممكن كخطوة انتقالية نحو عالم المحترفين.

لكن تولبرغ تحدث فجأة في هذه المرحلة المبكرة جدًا من الموسم عن "سنة انتقالية". فقد سرعان ما أدرك أوجه القصور في فريقه الذي تم تشكيله حديثًا. وبأسلوبه المعتاد الذي لا يرحم، قال الدنماركي: "لا أعرف ما إذا كان ما نطلبه هو طلب مبالغ فيه. الفرق بين الدوري الثالث، حيث لا نمتلك الكرة ونلجأ إلى التمريرات الطويلة، والدوري الإقليمي هو أننا الآن نسيطر على الكرة والخصم ينتظر أخطاءنا فقط. الآن يجب على اللاعبين أن يلعبوا كرة القدم. وهذا ما يتوقعه المدرب أيضًا. من الواضح تمامًا أن بعضهم لا يستطيع التعامل مع هذا الأمر."

بعد أقل من ثلاثة أسابيع، أصبح تولبرغ جزءًا من الماضي في بوروسيا دورتموند. كان يسعى منذ فترة طويلة إلى تحقيق إنجازاتأعلى، فانتقل إلى وطنه للعب مع نادي ميدتيلاند. كان تغيير المدرب في وقت مبكر جدًا وسط هذه الفترة الانتقالية، إلى جانب البداية السيئة في الدوري الجديد، أبعد ما يكون عن بداية جيدة لفريق تحت 23 عامًا. حتى وإن كان مساعد تولبرغ، دانيال ريوس، وهو شخص معروف للفريق، قد تولى المنصب.