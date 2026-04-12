في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»، أكد فرنانديز أنه على الرغم من أن الألقاب لا ينبغي أن تكون المقياس الوحيد لمستوى اللاعب، فإنه يعجب بكين لخروجه من منطقة الراحة الخاصة به.

وقال فرنانديز: "لقد رأينا العديد من الفائزين بجائزة الكرة الذهبية الذين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك فازوا لأنهم كانوا الأفضل".

"من الواضح أنه من السهل عليّ قول ذلك لأنني لم أفز بالعديد من الألقاب. والألقاب مهمة. لكن في الوقت نفسه، لا تلعب بمفردك. إنها ليست كرة المضرب.

"لو بقي [في توتنهام] لموسم أو موسمين آخرين، لكان أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن، هل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ نعم، كان سيصبح أسطورة.

"قرر الانتقال إلى بايرن ميونيخ، وهذا قرار جيد لأنه يعلم أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالألقاب. والآن نتحدث عن هاري كين الذي يسجل نفس عدد الأهداف التي كان يسجلها في توتنهام، لكنه قد يفوز بالكرة الذهبية الآن لأنه سيفوز بالألقاب".