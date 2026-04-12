"كان القرار صائبًا!" - قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز يشيد بهاري كين لترك توتنهام والانضمام إلى بايرن ميونيخ سعيًا وراء الألقاب، مع اشتداد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية
جفاف كين من الألقاب
سجل كين في نهاية المطاف 280 هدفًا مع توتنهام، متجاوزًا جيمي جريفز ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. وعلى الرغم من سمعته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، لم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من مساعدة فريق شمال لندن على إنهاء فترة الجفاف التي عانى منها في الفوز بالألقاب. مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده، غادر توتنهام متوجهاً إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، لكنه لم يحصل على أي لقب حتى عام 2025، عندما قاد البافاريين إلى استعادة لقب الدوري الألماني. مع اقتراب بايرن ميونيخ من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني وكونه من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، هناك حديث عن أن كين قد يصبح الفائز التالي بجائزة الكرة الذهبية.
فيرنانديز يؤيد كين في «قراره الصائب»
في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»، أكد فرنانديز أنه على الرغم من أن الألقاب لا ينبغي أن تكون المقياس الوحيد لمستوى اللاعب، فإنه يعجب بكين لخروجه من منطقة الراحة الخاصة به.
وقال فرنانديز: "لقد رأينا العديد من الفائزين بجائزة الكرة الذهبية الذين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك فازوا لأنهم كانوا الأفضل".
"من الواضح أنه من السهل عليّ قول ذلك لأنني لم أفز بالعديد من الألقاب. والألقاب مهمة. لكن في الوقت نفسه، لا تلعب بمفردك. إنها ليست كرة المضرب.
"لو بقي [في توتنهام] لموسم أو موسمين آخرين، لكان أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن، هل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ نعم، كان سيصبح أسطورة.
"قرر الانتقال إلى بايرن ميونيخ، وهذا قرار جيد لأنه يعلم أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالألقاب. والآن نتحدث عن هاري كين الذي يسجل نفس عدد الأهداف التي كان يسجلها في توتنهام، لكنه قد يفوز بالكرة الذهبية الآن لأنه سيفوز بالألقاب".
كين يحطم الأرقام القياسية في طريقه نحو المجد
تصدر كين عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن سجل هدفاً في أول مباراة له عقب تعافيه من الإصابة، وذلك في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبذلك ارتفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 49 هدفاً في 41 مباراة فقط.
كما حطم بايرن ميونيخ الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني، حيث وصل رصيده إلى 105 أهداف مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه 5-0 على سانت باولي يوم السبت.
ماذا ينتظر كين بعد ذلك؟
لم يشارك كين في تلك الرحلة إلى سانت باولي، حيث تم إراحة المهاجم استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأربعاء ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وفي حال تأهل بايرن، سيواجه باريس سان جيرمان أو ليفربول في الدور نصف النهائي.