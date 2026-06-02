بصرف النظر عن النتيجة، لم يكن هناك ما يستحق الاحتفال به في فندق أوك بروك للجولف. فقد أفسدت الحرارة الشديدة والنزاعات الداخلية الأجواء، في الوقت الذي كان فيه فوغتس يكافح من أجل السيطرة على فريقه الذي غالبًا ما كان يصعب ضبطه. وكانت زوجات اللاعبين في قلب هذا الخلاف.

تحت عنوان "كان الأمر دائمًا يتعلق بزوجات اللاعبين"، كتب أندرياس مولر لاحقًا في عموده بصحيفة "دي تسايت": "كانت هناك العديد من النزاعات داخل الفريق. كانت الأجواء سيئة. لا مقارنة مع كأس العالم 1990. في ذلك الوقت، كان كل شيء يسير على ما يرام". في عام 1994، "أراد بعض اللاعبين أن تشارك زوجاتهم في كل شيء. كنا نضيع الوقت في أمور تافهة في ذلك الوقت".

كان الخلاف قد بدأ يتفاقم حتى قبل وصول الفريق: أراد ستيفان إيفنبرغ إحضار عائلته إلى حفل الترحيب، وهي فكرة رفضها اللاعبون الآخرون رفضًا قاطعًا. ثم طالبت بيانكا، زوجة بودو إيلغنر، علنًا بتوفير الطعام والإقامة مجانًا في فندق الفريق، مما دفع توماس هيلمر إلى الرد بحدة: "بودو هو رقم واحد، وليس زوجته. عليها أن تتقبل ذلك مرة واحدة وإلى الأبد." وكان الكابتن لوثار ماتيوس صريحًا كعادته: "لا يهمني ما تقوله زوجة أي لاعب."

في النهاية، تم إيواء الزوجات والأطفال في فندق دريك القريب، على الرغم من أن لوليتا ماتيوس - من بين جميع الناس - كانت تتجاهل القاعدة أحيانًا. اليوم، تعتبر مسألة إقامة شريكات اللاعبين في فندق الفريق مسألة منتهية. ومع ذلك، يخطط مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان للسماح لهن بالدخول في الأيام التي تلي المباريات.