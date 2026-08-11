"كانت فترة صعبة للغاية".. الحكم الصومالي عمر أرتان يتحدث بصراحة عن خيبة أمله في كأس العالم!

كان صعود أرتان صعودًا صاروخيًا بكل ما للكلمة من معنى، إلا أن هذا الحكم الصومالي اضطر إلى التعايش مع خيبة أمل مهنية عميقة إلى جانب إنجازاته. بعد اختياره كأحد الحكام النخبة لكأس العالم 2026، رأى أرتان حلمه يتأجل بسبب عقبات إدارية.

فلم يتمكن من الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول الولايات المتحدة، وهي نكسة كانت كفيلة بإحباط الكثيرين في هذا المجال. «كانت فترة صعبة للغاية»، كما اعترف أرتان لموقع UEFA.com. «يشعر الكثيرون بالتعاطف تجاهي، لأنه عندما يعمل المرء لسنوات عديدة ويُفترض به القيام بشيء ما، ثم لا يستطيع القيام به، فإن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا. لكنني أقدر حقًّا الدعم الذي تلقيته من جميع أنحاء العالم؛ وأنا ممتن جدًّا".

على الرغم من الألم الذي سببه غيابه عن البطولة في أمريكا الشمالية، فإن صمود أرتان أدى إلى مكافأته بتعيين تاريخي في أوروبا. ومن المقرر أن يقود الحكم البالغ من العمر 34 عامًا طاقم تحكيم رئيسي مكون بالكامل من أفارقة في مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.