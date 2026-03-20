الجولة الأخيرة من الدوري قبل فترة توقف المباريات بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، وهي جولة حاسمة لإيطاليا التي تنافس على التأهل إلى كأس العالم القادمة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. تبدأ الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي بمباراة بين كالياري ونابولي، المقررة اليوم الساعة 18:30 في ملعب يونيبول دوموس: من جهة، يقاتل الروسوبلو من أجل البقاء، ومن جهة أخرى، يحتل فريق كونتي المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن المتصدر إنتر و1 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.
كالياري - نابولي، الأنظار تتجه نحو أدوبو: إلى أين قد ينتقل في الصيف
إحصائيات أدوبو مع كالياري
من بين اللاعبين المتوقع مشاركتهم في التشكيلة الأساسية لفريق بيساكان، يجب الانتباه إلى ميشيل أدوبو، لاعب الوسط المولود عام 2000 والذي لا يستغني عنه المدرب أبدًا: فهو دائمًا على أرض الملعب، ويشارك كأساسي في معظم الأحيان في أحد أفضل مواسم اللاعب الفرنسي. الأرقام (والبيانات) تتحدث: استعاد لاعب أتالانتا السابق 135 كرة في هذا الدوري، ولم يتفوق عليه أي لاعب من لاعبي كالياري، ولا يتقدم عليه سوى أربعة لاعبين فقط في عدد الكرات المستعادة في الدوري الإيطالي (مودريتش، راماداني، ماتيتش وكريستانتي). ليس هذا فحسب، بل إن أدوبو هو أيضًا اللاعب الذي سدد أكبر عدد من التسديدات على المرمى في صفوف الروسوبلو، بواقع 10 تسديدات مثل سيباستيانو إسبوزيتو (المهاجم). وإسبوزيتو هو اللاعب الوحيد في التشكيلة الذي قام بتمريرات أكثر في نصف ملعب الخصم مقارنة بأدوبو (435)، ولا يتفوق على الفرنسي في عدد الاستحواذات سوى أوبرت.
مستقبل ADOPO
لطالما آمن نادي كالياري بمواهب هذا الشاب، الذي انضم إليه في صيف عام 2024 قادماً من أتالانتا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء: في نهاية الموسم، قرر الروسوبلو التعاقد مع أدوبو بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو، مما وضع بين يدي بيسكان لاعب وسط قوي البنية ومرن، يمكنه عند الضرورة أن يلعب أيضًا كمدافع مركزي في مركز كان يشغله بالفعل في عهد تورينو بناءً على رؤية إيفان يوريتش. أدوبو لديه عقد مع كالياري حتى عام 2029، وقد تابعه بعض الأندية الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، ولا يُستبعد أن يغادر في الصيف إذا وصلت عروض تُعتبر مهمة.