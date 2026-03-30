أجرى فابيو بيساكاني، مدرب كالياري، مقابلة مع برنامج «Cronache di spogliatoio»: «عندما عُيّنت مدرباً لكالياري، كانت تلك تجربتي الأولى في الدوري الإيطالي ولم أكن أتوقع ذلك. لم أجد صعوبة في إظهار نقاط ضعفي أمام الفريق، خاصة أنني أعتقد أن الرجل لا يُحكم عليه من خلال نقاط ضعفه، أو من خلال عدم خوفه من إظهار تلك الجوانب الضعيفة فيه. في الأشهر الماضية، حاولت فقط أن أكون على طبيعتي، متقدماً بخطوات خفيفة ومتواضعاً في إظهار نقاط ضعفي. وفي الوقت نفسه، أظهرت جوانبي القوية ومزاياي. لأنك عندما تكون إنساناً ومصداقياً، يصبح كل شيء أسهل. الخوف ليس عائقاً، إنه لغة الفائزين".
كالياري، بيساكان: "الخوف ليس عائقاً، بل هو لغة الفائزين. لا يمكنك أن تكون مدرباً عظيماً إن لم تكن قادراً على بناء العلاقات"
بناء العلاقات
"لطالما أخبرني زملائي أنني أمتلك موهبة: بناء العلاقات. لا سيما في غرفة الملابس. هذه سمة يصعب اكتسابها بالتدريب، إنها شيء موجود بداخلك. كنت أبني العلاقات، ومن الطبيعي أن يواجه المرء في كرة القدم، على الجانب الآخر، الكثير من التحيزات المعرفية، والطرق المختصرة، والأحكام المسبقة. وهذا يعني أن تعرف كيف تتصرف في غرفة الملابس، وهو أمر مثير للاهتمام. لأنه عندما يدخل زميلان في نقاش، من الطبيعي أن تكون في الوسط، وأن تكون محايداً، وأن تحاول فهم الحالة النفسية لكل منهما، وأنت تعلم أن الموقف الذي تتخذه في تلك اللحظة يجلب لك نقاطاً. لأنه إذا تمكنت بالطرق والتوقيت المناسبين من إعادتهما إلى مواجهة بعضهما البعض وجعلهما يوضحان الأمور، فهذا شيء تنقله بعد ذلك إلى الملعب، حيث يجب أن تعرف كيف تتصرف في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة". لدي طموح كبير. وأستلهم أيضًا من معلم مثل كلاوديو رانييري، الذي قال لي ذات مرة: "يمكنك أن تكون بارعًا متى شئت في الجانب الفني والتكتيكي، لكن إذا لم تكن قادرًا على إدارة المجموعة، فكل ذلك لا فائدة منه".
الفضول هو الدليل
"وقد دفعني ذلك إلى الرغبة في التطور انطلاقاً من مفهوم لطالما رافقني في حياتي: الفضول. اللاعب فابيو بيساكاني هو فصل من الماضي، وعندما أشتاق إليه أشاهد بعض مقاطع الفيديو، لكن يجب الفصل بين المهنتين: تلك الشخصية لم تعد موجودة، لكن من تلك الشخصية استمددت الرغبة في أن أكون فضوليًا وأن أتطور. هذا التقدم دفعني إلى الحصول على ماجستير في الاتصال من جامعة بوكوني، ودفعني إلى إجراء دراسة عن الجيل، ودفعني إلى محاولة تعلم المزيد من اللغات. طموحي هو أن أمارس هذا العمل في مناطق مختلفة. أنا أتعلم الإنجليزية منذ ثلاث سنوات ونصف. أحضر دروساً خاصة مع معلمة ناطقة باللغة الإنجليزية تدعى هايتي، تعيش هنا في كالياري، والدها كندي ووالدتها سردينية، وقد اختارت العيش في سردينيا. وأحضر درساً آخر هنا في كالياري، في وسط المدينة. جربت أيضاً الإسبانية والفرنسية: أحب الأصوات المزدوجة كثيراً...".
جيل يعيش على الإعجابات
"الدراسة التي أرتبط بها أكثر هي تلك المتعلقة بالأجيال. كنت في إجازة في إيبيزا مع العائلة. وأثناء حديثي مع صديق، فتح لي آفاقاً جديدة، فحضرت دروساً خاصة وتعمقت في موضوع الأجيال. ما كنا عليه وما نحن بصدد أن نصبح عليه. هذا الجيل، كما قلت من قبل، يعيش على الإعجابات والرغبات والتحديات؛ كل شيء يجب أن يكون موجهاً نحو مكافأة، فهم يعيشون على الأهداف. الإفراط يصبح مملًا، والقلة تسبب لهم التوتر. عليك أن تعرف لتتمكن من تحسين الأمور. وهنا نعود إلى ما كنت أقوله سابقًا، لأننا قد نكون أقوى المدربين في العالم من الناحية الفنية والتكتيكية، ولكن إذا لم تتعامل مع هذه الفئة العمرية بالطريقة الصحيحة، فكل ذلك لا فائدة منه. اليوم تم تجاوز حاجز الثقافة إلى حد ما، لأن التركيز على الجيل يسمح لك بالتحدث مع جنسيات مختلفة بنفس الطريقة. وأيضًا لأن الجميع لديهم فكرة واحدة موجهة نحو الصور. اليوم، القدرة الأكثر تطورًا في الدماغ هي القدرة البصرية. لأن هذا الجيل تكيف مع الصور، وتغيرت مدخلات الدماغ في استعدادها لما يسمح لك بوضعه فيها. أعتقد أن الحديث عن الثقافة مهم، لكن التركيز على الاختلاف الثقافي قد تضاءل كثيراً. لأن ما يجب على المرء فعله في مجال العمل هو محاولة نقل المفاهيم بأفضل طريقة ممكنة. اليوم، تحتاج هذه الجيل إلى الشعور بالحضور وليس بالصرامة. لكنني أحب أن أؤكد أن التواصل ليس استراتيجية. إنه بمثابة مبدأ عام في شخصية المرء، إذا كان يمتلكه. بالنسبة لي، هو مبدأ. أيضًا لأن اللاعبين يكتشفونك. إذا كان الأمر متكلفًا، فمن الأفضل عدم القيام به. أما إذا كان عفويًا، فافعل".