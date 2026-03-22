AC Milan v Torino FC - Serie A
Emanuele Tramacere

كالفاريسي: "تورينو ضد ميلان؟ أصبح نظام الفار يتدخل بشكل عشوائي الآن. فليعرضوا جميع لقطات الكاميرات على التلفزيون"

لا تزال حادثة ركلة الجزاء في مباراة ميلان وتورينو، التي دفعت الحكم فورنو إلى احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو الميدانية بسبب التلامس داخل منطقة جزاء الروسونيري بين سيميوني وبافلوفيتش، موضع جدل، حتى أن خبراء تحليل اللقطات التلفزيونية والحكام السابقين بدأوا في انتقاد قرار الحكم الميداني، بل ضد غرفة VAR حيث قرر ناسكا وماريسكا استدعاء الحكم


ومن بين هؤلاء أيضًا الحكم السابق جيامباولو كالفاريسي الذي يعلق منذ فترة عبر صفحته على إنستغرام على الحوادث التحكيمية الأكثر إثارة للجدل في الدوري الإيطالي وغيره.


  • الحلقة: ماذا حدث

    نستذكر الحادثة التي وقعت في الدقيقة 83 من المباراة التي أقيمت في سان سيرو.

    في هجمة لصالح الفريق الأحمر، سقط سيميوني على الأرض بعد احتكاك مع بافلوفيتش. لم تتوقف المباراة، وكاد ميلان، في هجمة مرتدة، أن يسجل الهدف الرابع عن طريق ريتشي. بعد ذلك، أجرى VAR مراجعة واستدعى الحكم فورنو إلى الشاشة ومراجعة الملعب. ذهب الحكم لمراجعة الموقف ورأى أن بافلوفيتش قد ضرب سيميوني في وجهه عن غير قصد. وبعد مراجعة الموقف بعناية، أعلن فورنو لجمهور سان سيرو أن التدخل كان مخالفة، ومن ثم احتسب ركلة جزاء.

    • إعلان

  • غضب أليجري

    "لكن كيف يمكن الحكم بركلة جزاء كهذه؟ "أحاول أن أبقى هادئاً، لكنكم تجعلونني أفقد الرغبة تماماً. سأتوقف عن التدريب". هذه هي الكلمات التي قالها أليغري على هامش الملعب في سان سيرو بعد منح ركلة جزاء لسيميون في مباراة ميلان وتورينو.

  • تعليق كالفاريزي: "لم يعد هناك ما يمكن فهمه"

    يتساءل كالفاريسي عبر حسابه على إنستغرام: "هل كان هناك ركلة جزاء؟ عند الاستماع إلى البث المباشر، يتضح أن معيار تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قد تغير على الأرجح خلال الأشهر الأخيرة. في الأشهر الأخيرة، كان القرار يبقى قراراً ميدانياً. وهذا يعطينا فكرة عما يحدث اليوم بشأن عتبة تدخل VAR. لم يعد بالإمكان فهم أي شيء الآن. يجب أن يتم تدخل VAR فقط في حالة وجود خطأ واضح وجلي، مع صور واضحة وجلية بنفس القدر".

  • "أظهروا جميع الغرف على التلفزيون"

    "تظهر الكاميرات حوالي 5 أو 6 لقطات، لكننا لا نملك سوى صور تظهر سيميوني من الخلف، دون أن تظهر وجهه أبدًا. باختصار، لا توجد صورة واحدة تثبت بشكل قاطع حدوث تلامس بين يد بافلوفيتش ووجه سيميوني. يمكن استنتاج ذلك، لكن من المستحيل إدراك شدة الحادثة دون مشاهدة الواقعة من الأمام. يجب أن تظهر جميع الصور التي يعرضها نظام VAR على شاشة التلفزيون أيضًا حتى يتمكن الجميع من رؤيتها"

  • "أصبح نظام الفار يتدخل الآن بشكل عشوائي"

    "حسناً، سأكون صريحاً تماماً وأعبر عن رأيي. يبدو أن عتبة التدخل اليوم، وبالتالي قرار احتساب ركلة جزاء أم لا، قد أصبحت مسألة محض صدفة مرتبطة بالتفسير الذاتي الذي يقدمه مسؤولو تقنية الفيديو المساعد (VAR) لكل حادثة علىحدة، أكثر مما ترتبط بمبادئ توجيهية فنية محددة بدقة".



