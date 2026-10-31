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"لم يكن حاسمًا كما كان متوقعًا" .. كاكا يعلق على خسارة يامال الكرة الذهبية ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي

Kaka
برشلونة
لامين يامال
ريال مدريد
كيليان مبابي
هاري كين
بايرن ميونخ
كارلو أنشيلوتي
البرازيل

نجم كرة القدم البرازيلي السابق الكبير يدلي برأيه حول الكرة الذهبية

كاكا يوافق على الكرة الذهبية التي فاز بها المهاجم الإنجليزي هاري كين، إذ صرّح اللاعب البرازيلي السابق الكبير لميلان وريال مدريد في مقابلة مع لا جازيتا ديلو سبورت: "الكرة الذهبية لهاري كين؟ اختيار صائب. قدّم هاري كين مستوى رائعًا، وكان نجمًا مع بايرن ميونخ وفاز بالكثير".

  • رأي كاكا في المرشحين للكرة الذهبية

    وقال كاكا: "مبابي لم يُحقق الكثير مع ريال مدريد، ويامال حصد الألقاب مع برشلونة لكنه لم يكن حاسمًا كما كان متوقعًا. سيأتي وقتهما، لكن الاختيار بناءً على الأداء خلال الموسم يبدو لي منطقيًا".

  • رأي كاكا في برازيل أنشيلوتي

    وأبدى نجم ميلان السابق عدم رضاه عن مستوى البرازيل في كأس العالم الأخيرة: "لم يكن ما قدمه أنشيلوتي جيدًا في المونديال مع البرازيل ولكن له عذره، هو عمل مع هذا الفريق لعام واحد فقط".

    وأكمل: "في كأس العالم المقبلة سيكون عمل لخمس سنوات مع هؤلاء اللاعبين وعرف طبيعة البلاد وتعرف على الكرة في البرازيل أكثر".

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