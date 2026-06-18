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GFX Lionel Messi Diego Maradona PeleGetty/GOAL
Muhammad Zaki و محمود خالد

ليس رونالدو .. كافو يختار "الاسم الرابع" مع ميسي وبيليه ومارادونا: هؤلاء الأعظم في كرة القدم!

ليونيل ميسي
Pele
دييجو مارادونا
كافو
كأس العالم
الأرجنتين
البرازيل

اختيار مفاجئ في قائمة بطل كأس العالم 2002..

قرر الأسطورة البرازيلية كافو، أن يشارك في السباق الأبدي حول أعظم اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم على مر التاريخ، محددًا السمات المميزة التي تضع النخبة على مسافة مع بقية اللاعبين.

ورغم أن الأسماء المعتادة من الأرجنتين والبرازيل تهيمن على تصنيفه، إلا أن الظهير الأسطوري الذي رفع كأس العالم 2002، يصرّ على أن هناك اسمًا رابعًا يستحق أن يُذكر في نفس السياق مع ليونيل ميسي ودييجو مارادونا وبيليه.

  • أساطير الكرة الأربعة

    في رأي كافو، لا ينبغي أن يقتصر الجدل حول "أعظم لاعب في التاريخ"، على ثلاثة لاعبين فحسب، بل يصرّ على إضافة نجم برازيلي آخر إلى صفوف بيليه ومارادونا وميسي، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين يجسدون «فن» هذه الرياضة، متجاوزين مجرد الإحصائيات، لتقديم ترفيه خالص.

    وفي مقابلة مع صحيفة "إل موندو"، أكد كافو بقوة على اختياره قائلاً: "هؤلاء هم اللاعبون الذين صنعوا التاريخ، وتركوا بصمتهم، وفازوا ببطولة العالم. وهم لاعبون لعبوا براحة لا تصدق. كانوا يتلاعبون بالكرة؛ لم يجهدوا أنفسهم في المراوغة، أو في التسديد، أو التسجيل. كان من الرائع جدًا مشاهدتهم وهم يلعبون".

    وأضاف "أنا أحب فن كرة القدم. ومارادونا هو فن كرة القدم. وكذلك ميسي وبيليه، ورونالدينيو أيضًا، عندما أرى هؤلاء اللاعبين الذين يفعلون شيئًا مختلفًا، والذين يجعلون أعيننا تتألق، أستمتع بذلك حقًا".

    وعندما سُئل عما إذا كان رونالدينيو ينتمي حقًّا إلى نفس فئة ميسي ومارادونا وبيليه، كان كافو حازمًا: "هناك أربعة منهم (أعظم اللاعبين في التاريخ). أضع هؤلاء الأربعة على نفس المستوى. الأربعة الأفضل في التاريخ. برازيليان، وأرجنتينيان. من العصر الذي كنت أشاهد فيه كرة القدم، هؤلاء اللاعبون الأربعة صنعوا الفارق حقًّا في اللعبة وما زالوا يفعلون ذلك".

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    السر وراء العظمة

    ورغم أن المهارة الفنية أمر بديهي بالنسبة لهذه الأسماء البارزة، إلا أن كافو يعتقد أن استمراريتهم وتأثيرهم يعودان إلى بنية نفسية محددة. وأشار إلى أنه على الرغم من الضغط البدني الذي تعرضوا له من المدافعين، حافظ الرباعي على رباطة جأش معينة على أرض الملعب، وهي التي ميزت حقبة هيمنتهم.

    وأوضح "الأمر يتعلق بالشخصية، ليس كرة القدم فحسب، بل الشخصية، وطريقة لعبهم، والطريقة التي يخرجون بها إلى الملعب. لم نرَ ميسّي ورونالدينيو وبيليه ومارادونا يتشاجرون مع أي شخص على أرض الملعب قط. نراهم يلعبون كرة القدم. يتلقون الضربات، ثم ينهضون، ويضحكون. يبذلون قصارى جهدهم. كيف يهينون الخصم؟ من خلال المراوغة والتغلب عليهم وتسجيل الأهداف. هذا ما نحب رؤيته".

  • تأثير أنشيلوتي على منتخب البرازيل

    إلى جانب العظمة الفردية التي شهدها الماضي، تحدث كافو أيضًا عن الوضع الحالي للمنتخب البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. ويعتقد المدافع الأسطوري، الذي لعب تحت قيادة المدرب الإيطالي لمدة خمس سنوات في ميلان، أن المدرب هو حاليًّا النجم الأكبر في الفريق، وهو ما يمثل تحولًا عن الثقافة الكروية البرازيلية التقليدية.

    وقال كافو: "يمتلك أنشيلوتي ما يلزم لإصلاح ديناميكيات وإسلوب لعب المنتخب البرازيلي. المشكلة الوحيدة التي يواجهها أنشيلوتي في البرازيل هي الوقت، فلم يتح له الوقت الكافي لجعل اللاعبين يفهمون ما يريده على أرض الملعب. أنشيلوتي يركز بشكل كامل على التدريبات، وعلى العمل اليومي. الأمر يتعلق بتكرار التدريبات حتى يتمكن اللاعبون من استيعاب ما يريده من الناحية التكتيكية في أرض الميدان".

    "لأول مرة في التاريخ، لدينا مدرب يُدور الحديث عنه أكثر بكثير من اللاعبين أنفسهم. يمكنك أن ترى الأهمية الهائلة التي يتمتع بها أنشيلوتي بالنسبة للبرازيل اليوم. أعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا مع المنتخب البرازيلي؛ لأنه يتمتع بالقدرة والكفاءة اللازمتين."

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    تحدٍّ يواجه إرث نيمار

    أثناء احتفاله بالأساطير الكبار، قدم كافو تقييمًا صريحًا لمكانة نيمار في عالم كرة القدم. ورغم اعترافه بأن مهاجم سانتوس "عبقري"، إلا أنه تساءل عما إذا كان نجم برشلونة وباريس سان جيرمان قد أدرك تمامًا أهمية الفوز بأكبر جائزة في هذه الرياضة، مقارنةً بالأيقونات التي سبق ذكرها.

    وقال كافو: "نيمار عبقري، وموهوب، وفتى ذهبي يمكنه استغلال موهبته بشكل أكبر؛ لأنه يمتلك الجودة والقدرة، عليه فقط أن يرغب في ذلك. إذا كان مستعداً للتضحية بأشياء كثيرة، وإذا كان مستعداً للتدريب، وإذا كان مستعداً لتكريس نفسه. لو كان لديه فكرة، أو إدراك لما يعنيه أن تكون بطل العالم، لكانت القصة مختلفة".

    واستطرد "الأمر يختلف عن أن تكون بطل كأس ليبرتادوريس، أو الفائز بدوري أبطال أوروبا. إنه أن تكون بطل العالم. أن تربت على صدرك وتقول: أنا بطل العالم. عندما تكون بطل العالم، فأنت لا تمثل ناديك، بل تمثل بلدك. أنت تمثل أمة. لذا أعتقد أن هذا هو ما لم يدركه تمامًا بعد. مدى أهمية أن تكون بطلًا. قلة هم الذين سيحظون بشرف القول: أنا بطل العالم. قلة قليلة جدًا".

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