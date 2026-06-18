ليس رونالدو .. كافو يختار "الاسم الرابع" مع ميسي وبيليه ومارادونا: هؤلاء الأعظم في كرة القدم!

في رأي كافو، لا ينبغي أن يقتصر الجدل حول "أعظم لاعب في التاريخ"، على ثلاثة لاعبين فحسب، بل يصرّ على إضافة نجم برازيلي آخر إلى صفوف بيليه ومارادونا وميسي، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين يجسدون «فن» هذه الرياضة، متجاوزين مجرد الإحصائيات، لتقديم ترفيه خالص.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل موندو"، أكد كافو بقوة على اختياره قائلاً: "هؤلاء هم اللاعبون الذين صنعوا التاريخ، وتركوا بصمتهم، وفازوا ببطولة العالم. وهم لاعبون لعبوا براحة لا تصدق. كانوا يتلاعبون بالكرة؛ لم يجهدوا أنفسهم في المراوغة، أو في التسديد، أو التسجيل. كان من الرائع جدًا مشاهدتهم وهم يلعبون".

وأضاف "أنا أحب فن كرة القدم. ومارادونا هو فن كرة القدم. وكذلك ميسي وبيليه، ورونالدينيو أيضًا، عندما أرى هؤلاء اللاعبين الذين يفعلون شيئًا مختلفًا، والذين يجعلون أعيننا تتألق، أستمتع بذلك حقًا".

وعندما سُئل عما إذا كان رونالدينيو ينتمي حقًّا إلى نفس فئة ميسي ومارادونا وبيليه، كان كافو حازمًا: "هناك أربعة منهم (أعظم اللاعبين في التاريخ). أضع هؤلاء الأربعة على نفس المستوى. الأربعة الأفضل في التاريخ. برازيليان، وأرجنتينيان. من العصر الذي كنت أشاهد فيه كرة القدم، هؤلاء اللاعبون الأربعة صنعوا الفارق حقًّا في اللعبة وما زالوا يفعلون ذلك".