"لم أستطع إيقافه أبدًا" .. كاسيميرو يصف ميسي بـ"إله" كرة القدم!

بعد أن أمضى سنوات في محاولة إيقاف ميسي خلال معارك "الكلاسيكو" المحتدمة في إسبانيا، أمطر كاسيميرو، النجم الأرجنتيني بثناء هائل، معترفًا بأن محاولة إيقاف ميسي بمفرده كانت مهمة مستحيلة طوال مسيرته الكروية.

وقال كاسيميرو، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: "المشاكل التي تسبب بها لي ميسي كانت كثيرة. بالطبع، كنت أحلم باللعب معه؛ فقد كنت أرغب دائمًا في اللعب مع الأفضل. لم أتمكن أبدًا من إيقافه، وكنت أحتاج دائمًا إلى مساعدة زملائي في الفريق.

"أنا سعيد جدًا بوجودي إلى جانبه الآن، وأريد أن أستمر في الفوز بالألقاب معه. أريد أن أستمتع بوجودي إلى جانبه، وأن أساعده، وأن أجعله أعظم مما هو عليه. إنه أحد آلهة كرة القدم، إن لم يكن إله كرة القدم نفسه، وأريد أن أساعده".