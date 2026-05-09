كاسياس يتجاهل مورينيو ويطالب بعودة تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد!

وصفه بالمثالي للملكي

من المرجح أن يكون أحد أكثر الأسئلة إثارة للفضول خلال الأيام المقبلة هو من سيتولى مسؤولية تشكيلة ريال مدريد المضطربة في الموسم المقبل. وإذا صدقت التقارير الإعلامية، فإن جوزيه مورينيو يحتل حالياً الصدارة في السباق على هذا المنصب.

لكن أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس لا يرغب في عودة المدرب البرتغالي، الذي قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، وقد فاجأ الجميع بتأييده لمرشحه المفضل، الذي يصفه بـ"المدرب المثالي" لريال مدريد، تشابي ألونسو.

  • ماذا قال كاسياس؟

    في فعالية نظمتها قناة «موفيستار+» في ساحة كاتالونيا ببرشلونة قبيل مباراة «الكلاسيكو»، تجنب إيكر كاسياس، القائد السابق لريال مدريد، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باحتمال عودة جوزيه مورينيو، واكتفى بالإقرار بأنه مر «بفترة صعبة» تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 63 عامًا، قبل أن يضيف: «لقد أصبح ذلك من الماضي».

    بدلاً من ذلك، صرح قائد ريال مدريد السابق أنه "سيعيد تشابي ألونسو". وقد قاد لاعب الوسط السابق باير ليفركوزن إلى النجاح بفضل "نظام لعب جيد جداً"، وهو بالتالي "المدرب المثالي" للبلانكوس، وفقاً لكاسياس.

    "Volvería a fichar a Xabi Alonso" Casillas se moja en la presentación de El Clásico en @movistarplus celebrada esta mañana en el @espaimovistar.

  • لم يُظهر لاعبو ريال مدريد أي احترام لألونسو

    ومع ذلك، وبعد عدة خلافات داخلية، تم إقالة ألونسو في مطلع العام — على الرغم من تحقيقه متوسط 2.24 نقطة في كل مباراة بالدوري الإسباني وتأخره بثلاث نقاط فقط عن برشلونة — وحل محله المدرب الحالي ألفارو أربيلوا.

    وفقًا لصحيفة ماركا، التي تستشهد بمصادر داخل غرفة ملابس ريال مدريد، يُعزى الخلاف العميق بين اللاعبين في الفريق أيضًا إلى إقالة ألونسو. تصاعدت التوترات في أكتوبر عندما انتقد العديد من اللاعبين الرئيسيين — ومن بينهم فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي — علنًا نظام ألونسو المتمثل في جلسات تكتيكية مكثفة وتحليل مقاطع الفيديو.

    ومع ذلك، أيدت فصيلة أخرى أساليب ألونسو وسعيه لإصلاح النظام وأسلوب اللعب. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، كانت الشكوى العلنية — بقيادة فينيسيوس — ذريعة؛ فقد تراجعت مكانة البرازيلي مقارنة بأيامه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. 

    على الرغم من أن فينيسيوس ظل عنصراً أساسياً في الفريق تحت قيادة ألونسو، إلا أنه لم يبدأ سوى 13 مباراة من أصل 33 مباراة رسمية، ودخل كبديل أربع مرات. ونتيجة لذلك، لعب 90 دقيقة كاملة في تسع مباريات فقط، وأصبح يلعب بشكل متزايد كصانع ألعاب، حيث قدم 10 تمريرات حاسمة. على النقيض من ذلك، تحت قيادة أربيلوا، سجل بالفعل ثمانية أهداف إضافية في عشر مباريات أقل، ولم يتم استبداله سوى ثلاث مرات في 23 مباراة.

    أحد هذه التبديلات، التي اعتبرها فينيسيوس مهينة، أشعلت شرارة الخلاف الشهير في مباراة الكلاسيكو في نهاية أكتوبر. وفقًا لصحيفة ماركا، كان ذلك اللحظة التي بدأت فيها الحملة تتفكك خلف الكواليس وعلى أرض الملعب. ووفقًا للتقارير، وافق لاعبون مثل جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا على ذلك، حيث شعروا أن أساليب ألونسو كانت تستنزف مستواهم وثقتهم.

    أثار عدم الاحترام الذي أبداه بعض اللاعبين خلال الاجتماعات التكتيكية — حتى أن بعضهم تظاهر بالنوم أو التحدث — غضب مؤيدي ألونسو في الفريق وأدى إلى انهيار عصبية المدرب، الذي لا يزال بدون نادٍ. ويقال إن ألونسو المذهول صرخ في أحد الأوقات قائلاً: "لم أكن أدرك أنني دخلت إلى حضانة أطفال".

