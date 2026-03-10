كارني تشوكويميكا يغير ولاءه بشكل مفاجئ من إنجلترا إلى المنتخب الذي يدربه مدرب مانشستر يونايتد السابق

قرر لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا الانسحاب من منتخب إنجلترا لتمثيل النمسا، البلد الذي ولد فيه. على الرغم من نشأته في نورثامبتون وتدرجه في صفوف منتخب الأسود الثلاثة من تحت 17 عامًا إلى تحت 20 عامًا، فقد اختار لاعب تشيلسي السابق تغيير مساره.

وقد تمت المصادقة رسميًا على انتقاله من قبل الفيفا، منهياً بذلك ارتباطه الطويل بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. كانت آخر مشاركة لتشوكويميكا مع إنجلترا من خلال استدعائه للمنتخب تحت 21 عامًا في عام 2023، لكن الإصابة حالت دون مشاركته.