كارلو أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة مثيرة لتياجو سيلفا إلى منتخب البرازيل في سن 41 عامًا

لم يشارك تياجو سيلفا مع المنتخب البرازيلي منذ الخروج المؤلم من ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر على يد كرواتيا. ومع اقتراب البطولة العالمية المقبلة بسرعة، أثار أنشيلوتي تكهنات بأن اللاعب المخضرم قد يكون مستعدًا لخوض آخر ظهور له على الساحة الدولية.

وأشاد المدرب السابق لريال مدريد بالمدافع، الذي انضم إلى بورتو في يناير وشارك في تسع مباريات مع العملاق البرتغالي. وفي حديثه إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أنشيلوتي أنه لا يميز ضد اللاعبين الأكبر سنًا إذا كانوا لا يزالون يؤدون على أعلى مستوى. واستشهد بنجم خط الوسط الحالي في البرنابيو كمثال بارز على طول العمر في كرة القدم الحديثة.