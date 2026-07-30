أفسد لحظة عاطفية كانت في انتظاره .. كارلو أنشيلوتي يكشف عن سبب رفضه تدريب إيطاليا!

وبرز أنشيلوتي كهدف رئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل توجه المنظومة نحو عملية تجديد الدماء، بعد فشل المنتخب الأول في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي، ما ساهم في استقالة المدير الفني جينارو جاتوسو، ورئيس الاتحاد، جابرييل جرافينا، ومدير المنتخب، جيانلويجي بوفون.

وفشل الآتزوري في الصعود إلى كأس العالم، رغم وصوله إلى "نهائي" الملحق الأوروبي، المؤهل للمونديال، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله.

ورفض أنشيلوتي عرض تدريبه للمنتخب الإيطالي، وكذلك الإسباني بيب جوارديولا، حيث كانا المرشحين الأولين لتولي المنصب، فيما تحولت المفاوضات لتعيين مدرب جديد لحالة من الفوضى، أسفرت عن استقالة الأسطورة باولو مالديني من منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي، وتعيين كلاوديو رانييري بديلًا له، فضلًا عن تولي روبرتو مانشيني قيادة المنتخب الأول.