منهم أنشيلوتي وتوخيل .. 6 مدربين مرشحين على طاولة مانشستر يونايتد قبل إعلان استمرار كاريك!

وعلى الرغم من استمرار الاهتمام بلويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الذي تم اعتباره غير متاح بسبب سعيه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، إلا أن اليونايتد ألقى بثقله في النهاية على كاريك.
جاء ذلك رغم الانتقادات التي وجهها أساطير النادي روي كين وجاري نيفيل، اللذان كانا قد جادلا سابقًا بأنه لا ينبغي منح لاعب الوسط السابق، زمام الأمور بشكل دائم بقطع النظر عن نتائجه. ومع ذلك، أصبح كاريك المرشح الأوفر حظًا بعد أن قاد مانشستر يونايتد إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال كاريك بعد تأكيد تعيينه مدربًا دائمًا: "منذ لحظة وصولي إلى هنا قبل 20 عامًا، شعرت بسحر مانشستر يونايتد. إن تحمل مسؤولية قيادة نادينا الكروي المميز يملؤني بفخر كبير"، وأضاف "طوال الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين قدرتها على الوصول إلى مستويات المرونة والتماسك والتصميم التي نطالب بها هنا".