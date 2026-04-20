كارلوس ألكاراز قال كلمته في "لوريوس": عفوًا يا عثمان ديمبيلي "عرش ليونيل ميسي لا يُمس".. ولامين يامال ما يعرف إلا التاريخ!

في ليلة استثنائية.. لم يكن حفل جوائز "لوريوس" العالمية، مجرد احتفاء بالأرقام والإنجازات؛ بل تجسيدًا حقيقيًا لانتقال المشعل، بين أجيال أسطورية.

نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز خطف الأضواء، بتتويجه بجائزة "رياضي العام"؛ متفوقًا على أسماء رياضية كبيرة في مختلف الألعاب، بمن فيهم نجم كرة القدم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ديمبيلي كان يُمني النفس للفوز بجائزة "رياضي العام"؛ وذلك بعد موسمه التاريخي مع نادي باريس سان جيرمان، وحصوله على "ذا بيست" و"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم.

لكن.. أُمنيات النجم الفرنسي لم تتحقق؛ وسط "هيمنة" من ألكاراز البالغ من العمر 22 سنة، والذي عاش أفضل موسم في مسيرته تقريبًا - 2025 ومطلع العام الحالي -.

ووسط هذا المشهد؛ واصل جوهرة برشلونة الإسباني لامين يامال كتابة التاريخ، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..