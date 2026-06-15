"ذهب باسمه لا بجسمه": نجم الهلال السابق ينتقد أنشيلوتي بسبب نيمار .. ويوجه نصائح للمنتخب السعودي!

انتصار يخالف المنطق، لعل ذلك العنوان الأبرز حول قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، باستدعاء نيمار جونيور، قائد سانتوس، للتواجد مع السليساو، في نهائيات كأس العالم 2026، بالتزامن مع إصابة اللاعب وغيابه عن مباراة المغرب.

ما إن يُذكر نيمار، حتى يتذكر الكثيرون، نجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي قدم مستويات متميزة خلال موسم 2025-2026، إلا أن أنشيلوتي قرر ألا يستدعيه لقائمة البرازيل، مع تواجد نيمار الذي لم يرتدِ قميص "حامل النجوم الخمسة"، منذ فترة طويلة، ليصبح القرار بمثابة انتصار لقتالية النجم رقم "10" مع سانتوس لإثبات جدارته بخوض حلم المونديال، إلا أنه يتنافى مع المنطق في ذات الوقت.

واستهل المنتخب البرازيلي، مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتعادل كان بطعم الانتصار لكتيبة أنشيلوتي، أمام المغرب، بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.