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محمود خالد

"ذهب باسمه لا بجسمه": نجم الهلال السابق ينتقد أنشيلوتي بسبب نيمار .. ويوجه نصائح للمنتخب السعودي!

نيمار
البرازيل
المغرب
كأس العالم
السعودية
أوروجواي
الهلال

"البرازيل محظوظة بالتعادل مع المغرب"

انتصار يخالف المنطق، لعل ذلك العنوان الأبرز حول قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، باستدعاء نيمار جونيور، قائد سانتوس، للتواجد مع السليساو، في نهائيات كأس العالم 2026، بالتزامن مع إصابة اللاعب وغيابه عن مباراة المغرب.

ما إن يُذكر نيمار، حتى يتذكر الكثيرون، نجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي قدم مستويات متميزة خلال موسم 2025-2026، إلا أن أنشيلوتي قرر ألا يستدعيه لقائمة البرازيل، مع تواجد نيمار الذي لم يرتدِ قميص "حامل النجوم الخمسة"، منذ فترة طويلة، ليصبح القرار بمثابة انتصار لقتالية النجم رقم "10" مع سانتوس لإثبات جدارته بخوض حلم المونديال، إلا أنه يتنافى مع المنطق في ذات الوقت.

واستهل المنتخب البرازيلي، مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتعادل كان بطعم الانتصار لكتيبة أنشيلوتي، أمام المغرب، بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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    البرازيل محظوظة والضغط وراء استدعاء نيمار

    واعترف البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن منتخب بلاده كان محظوظًا بالخروج بنقطة التعادل، وأن هدف فينيسيوس جونيور أنقذه من خسارة مُحققة، مضيفًا أن المغرب كان الأفضل ويمتلك منتخبًا قويًا، ولعب بالقلب وطاقة أكبر.

    وأعرب إدواردو عن تعجبه من قرار أنشيلوتي باستدعاء نيمار، الذي لم يلعب أو يتدرب منذ 40 يومًا، على حد وصفه، على حساب جواو بيدرو، الذي يعد أحد أبرز العناصر البرازيلية في هذا الموسم.

    وأوضح إدواردو أن نيمار "ذهب باسمه فقط وليس بجسمه"، مرجحًا بأن ضغط الجماهير البرازيلية هو ما دفع أنشيلوتي باستدعائه، الأمر الذي سيمثل اختبارًا صعبًا لقائد سانتوس؛ كون العودة للمنتخب البرازيلي، تستلزم منه أن يلعب بـ200% من أدائه.

    وأضاف نجم الهلال السابق، أن البرازيل تعاني من قلة المواهب في الفترة الحالية، عمّا كانت عليه واشتهرت به في السابق، الأمر الذي يجعل المدرب حائرًا في إيجاد لاعبين ذوي جودة.


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  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    رسالة تحفيز إلى السعودية

    وبالحديث عن منافسات كأس العالم، فإن كارلوس إدواردو وجه رسالة تحفيز إلى المنتخب السعودي، الذي يستهل مشواره بمواجهة أوروجواي، صباح الثلاثاء، مؤكدًا أنه على لاعبي الأخضر التحلي بالشجاعة والثقة، وأن الشغف وحب القميص، هو ما سيجعل الصقور يلعبون (واحد ضد واحد) بدون خوف.

    ووصف إدواردو، المجموعة الثامنة التي يلعب فيها المنتخب السعودي، بأنها صعبة، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، مضيفًا أن منتخب أوروجواي سيلعب على الاستحواذ والخشونة، إلا أنه لم يعد مثل السابق، وأن عدم خوضه أي مباراة تحضيرية قبل كأس العالم، يمثل نقطة إيجابية في صالح الأخضر.

    وبسؤاله حول زميله السابق في الهلال، سالم الدوسري، الذي يرتدي شارة قيادة المنتخب السعودي، قال إدواردو، إن سالم لديه إمكانيات كبيرة وهو لاعب محترف، ويمر بفترة جيدة، وقد صار أكثر نضجًا، مبديًا ثقته بأن سالم سيكون أحد أبرز وجوه الأخضر في كأس العالم.

  • Carlos Eduardo Al Hilal Mundial de Clubes 2019Getty Images

    العودة إلى الهلال؟

    وتطرّق كارلوس إدواردو للحديث عن تجربته مع الهلال، حيث جاءت بداية الحكاية أمام النصر في السوبر، مؤكدًا أنه تعلق كثيرًا بالزعيم، وأن الفترة التي قضاها معه كانت واحدة من أفضل مراحل حياته، والتي تحمل الكثير من اللحظات الجميلة.

    وأوضح إدواردو بأنه يشاهد جميع مباريات الهلال، حيث باتت لقاءات الدوري السعودي لها متابعة في البرازيل.

    وبسؤاله حول إمكانية العودة إلى الهلال بأي منصب، رد إدواردو بالعربية: إن شاء الله، فيما مازحه أسطورة الزعيم، محمد الدعيع، بقوله إنه يتمنى أن يراه لاعبًا في الطائي، ليجيب البرازيلي أيضًا برسالة عربية، معلقًا "يلا يا حبيبي".

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دونيس قبل لقاء أوروجواي

    وذكرت تقارير إعلامية بأن جورجيوس دونيس، استقر على منح الفرصة للحارس محمد العويس، للمشاركة أساسيًا في مباراة أوروجواي، مع تزايد فرص محمد كنو، في بدء المباراة، إلا أن مركز الجناح الأيمن كان المؤرق لدونيس، في ظل المفاضلة بين سلطان مندش ومحمد أبو الشامات.

    وصرح دونيس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أوروجواي، بأن المنتخب السعودي لم يأت للبطولة من أجل الدفاع وانتظار الخصم، وإنما سيسعى لفرض شخصيته في قلب الملعب، والضغط على خصمه منذ البداية.

    ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي، مبارياته في كأس العالم، ضد كلًا من أوروجواي، في الواحدة صباح الغد، بتوقيت مكة المكرمة، ثم إسبانيا، في السابعة مساء يوم 21 يونيو، قبل أن يلتقي بكاب فيردي في الثالثة صباح يوم 27 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.