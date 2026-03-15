"كارثة مطلقة" - جيمي كاراغر ينتقد ليفربول بشدة لكونه جعل توتنهام "يبدو فريقًا لائقًا" بعد التعادل المخيب للآمال

تُبرز الإحصائيات حقيقة قاتمة بالنسبة لنادي ميرسيسايد. فقد استقبل الفريق الآن ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة 90 أو بعدها خلال هذا الموسم، وهو أسوأ سجل له في موسم واحد. علاوة على ذلك، فقد الفريق سبع نقاط من مواقف كان فيها متقدمًا على أرضه في أنفيلد، وهو ما يعادل أسوأ رصيد له منذ موسم 2016-2017. وبدا الإحباط واضحًا على كاراغر بسبب انعدام الوعي على أرض الملعب. وقال المدافع السابق: "كان أداء ليفربول الدفاعي مروعًا للغاية". "لقد كنت أقول طوال الشوط الأول إن ليفربول كان يسير في هذه المباراة وكأنه يمشي في نومه".