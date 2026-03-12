لن تفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة إيقاف طويلة الأمد على جوشوا كيميش ومايكل أوليس، والتي من شأنها أن تؤثر على مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أوردته قناة Sport 1.
كارثة لبايرن ميونيخ؟ يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد اتخذ قرارًا بشأن جوشوا كيميش ومايكل أوليس
وبناءً على ذلك، لن تكون هناك تحقيقات إضافية ضد لاعبي بايرن ميونيخ الرئيسيين بعد الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو (6:1). وبالتالي، تم استبعاد فرض عقوبة الإيقاف عن اللعب في المباراة الثالثة في المسابقة الحالية.
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد بحث في الحوادث، إلا أنه لم يجد أي سلوك خطير من قبل اللاعبين. وبالتالي، سيغيب كيميش وأوليس فقط عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل ضد بيرغامو.عندما كانت النتيجة 6:0، حصل كلا اللاعبين على بطاقة صفراء ثالثة في الربع ساعة الأخير من المباراة بسبب تضييع الوقت عند تنفيذ الركلات الثابتة. كان هدفهما هو تجنب الإيقاف في مباراة ربع النهائي المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي.
بينما كان أوليز متحفظًا في تصريحاته بعد المباراة كالمعتاد، قدم كيميش تفسيرًا مقبولًا على ما يبدو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها. في جميع المقابلات التلفزيونية والمختلطة، أشار إلى أنه لم يكن لديه أي خيارات تمرير عند تنفيذ ركلة حرة في نصف ملعبه ولم يرغب في اللعب تحت ضغط الخصم. بالإضافة إلى ذلك، كان منزعجًا من الإنذار لأنه لاعب من النوع الذي يريد "لعب كل مباراة".
أعرب الحكم السابق مانويل غرافي مؤخرًا عن شكوكه في هذا التفسير على موقع التواصل الاجتماعي X. صحيح أن تفسير كيميش للوضع الذي حصل فيه على البطاقة الصفراء كان "محاولة جيدة"، لكنه لن يصمد أمام فحص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وأوضح غرافيه في هذا الصدد: "ستشاهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الصور وتجد أن الكرة كانت قابلة للعب في البداية (كان تاه حراً)".
وأضاف غرافي أن كيميش "كان بإمكانه أيضًا أن يضرب الكرة بعيدًا، وبما أن بايرن ميونيخ يلعب عادةً بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة به ويضغط كثيرًا، فإن هذا الحجة لن تكون مقنعة". ويضاف إلى ذلك أن النتيجة كانت 6:0، مما يعني أنه لم يكن هناك داعٍ لتضييع الوقت، ولذلك "سيكون من المفاجئ ألا يتم التحقيق في الأمر وفرض عقوبة".
لكن يبدو أن هذا لن يحدث الآن، على الرغم من وجود سابقة من عام 2019. في ذلك الوقت، حصل سيرجيو راموس، الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد، على بطاقة صفراء متعمدة في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 في ذهاب دور الـ16 ضد أياكس أمستردام، واعترف بذلك صراحة.
وقال راموس بعد المباراة: "لا يعني ذلك أنني أستخف بالخصم، ولكن في بعض الأحيان يتعين عليك اتخاذ مثل هذه القرارات، وهذا ما فعلته"، ونتيجة لذلك، تم إيقافه ليس فقط عن مباراة الإياب، بل أيضاً عن مباراة الذهاب المحتملة في ربع النهائي. لكن ذلك لم يحدث. فقد سحق أياكس الفريق الملكي في مباراة الإياب بنتيجة 4-1، وأصبح راموس أضحوكة الجميع بسبب إيقافه بسبب البطاقة الصفراء التي تسبب فيها.