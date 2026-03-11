Goal.com
علي سمير

كينكسي ضحية "حقل البطاطس" .. أتلتيكو مدريد مُتهم بخداع توتنهام وجريزمان كشف "حيلة العشب" التي أسقطت برشلونة وجوان جارسيا!

مشاهد مثيرة للجدل في معقل الفريق المدريدي

"لقد استغلينا حالة العشب" .. كلمة قالها أنطوان جريزمان عقب فوز أتلتيكو مدريد الكاسح أمام توتنهام بنتيجة 5/2، والذي وضعه على أعتاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة إياب دور الـ16 على ملعب الفريق الإنجليزي.

أنتونين كينسكي، حارس توتنهام الشاب كان بطل المباراة بلا منازع ورجلها الأول، لأسباب كارثية لم يكن يتمناها أن تحدث في حياته المهنية بأي شكل من الأشكال.

الحارس التشيكي انزلق في لقطة الهدف الأول لماركوس يورنتي، قبل أن يضيف جريزمان الثاني، ليتكرر الخطأ مرة أخرى من كينكسي ليمنح جوليان ألفاريز الثالث في لقطة مثيرة للشفقة والذهول في نفس الوقت.

بعد 17 دقيقة فقط، قرر المدرب إيجور تودور إخراج كينكسي من "النيران" التي وضعه فيها، وسط حالة من التضامن تجاه الحارس الشاب بعد ليلته المرعبة على ملعب متروبوليتانو.

    هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

    في الوقت الذي انتبه فيه إلى الجانب الفني لأخطاء كينكسي ونقص خبرة اللاعب، قرر البعض الدخول بشكل أكبر في التفاصيل، والحديث عن عشب ملعب المتروبوليتانو، ومدى جودته بعد تصريحات جريزمان.

    النادي الإسباني تعرض لحملة هائلة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور اتهامات حول تعمد أتلتيكو لإبقاء العشب في حالة سيئة من أجل وضع الخصوم في مواقف تجبرهم على ارتكاب الأخطاء الكارثية.

    وتستهدف هذه النوعية من العشب، إيذاء الفرق التي تعتمد بشكل كبير على الاستحواذ وامتلاك الكرة، وعلى رأسها برشلونة الذي سقط على نفس الملعب برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    سواء كانت هناك حيلة وخدعة من أتلتيكو فيما يخص العشب، الأمور تسير على ما يُرام الآن، الفريق تأهل لنهائي كأس الملك بعد خسارته 3/0 في الإياب ضد برشلونة، كما أصبح قريبًا للغاية من ربع النهائي.

    ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية نشرت بعض التساؤلات، حول مدى نزاهة فريق المدرب دييجو سيميوني وطرق ناديه للتلاعب بالخصوم.

    خطأ جارسيا يثير الشكوك

    برشلونة يعيش فترة مميزة مع المدرب هانز فليك، شهدت بعض التعثرات والأوقات الصعبة، وآخرها كان التعادل 1/1، أمس، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    ولكن لا يوجد 45 دقيقة أسوأ من التي لعبها الفريق الكتالوني ضد أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عندما انهار برباعية نظيفة في شوط واحد فقط.

    الغريب أن المباراة التي حسم فيها أتلتيكو الأمور مبكرًا مثلما فعل ضد توتنهام، شهدت لقطة تشبه كثيرًا ما حدث مع كينكسي، وهي تعثر جوان جارسيا والخطأ الفادح من حارس برشلونة عند محاولته للسيطرة على تمريرة خلفية.

    جارسيا حاول تثبيت الكرة بقدمه وهي متجهه نحو المرمى، ولكنه فشل في التعامل معها لترتد بصورة غريبة، لتؤكد حقيقة أن هناك مشكلة في عشب ملعب أتلتيكو الذي ربما لا يتناسب مع المنافسات من هذا المستوى.

    ما عاشه حارس برشلونة تعرض له كينكسي بشكل أسوأ، ولكن النتيجة واحدة، تقدم مبكر لأتلتيكو بنتيجة كبيرة حسم الأمور مبكرًا.

    ليست المرة الأولى

    في حالة استخدام أتلتيكو لهذه الطريقة، فبكل تأكيد هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الأندية على حالة العشب السيئة للإضرار بالخصوم ومنعهم من الاستحواذ وإجبارهم على ارتكاب الأخطاء.

    لا يمكن نسيان ما حدث في عام 2006، عندما حل برشونة ضيفًا على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، ومن جانبه لم يُغير البلوز عشب الملعب رغم حالته السيئة للغاية.

    الأمر كان أشبه بـ"حقل البطاطس" مع وجود تراكمات من الطين مع المطر، مما جعل المباراة غاية في الصعوبة على الفريق الكتالوني، وتم إطلاق وقتها اسم شاطيء ستامفورد على معقل تشيلسي بدلًا من ملعب "ستامفورد بريدج".

    وتأتي تصريحات جريزمان لتؤكد أن هناك مشكلة مماثلة "ليست بنفس السوء" في ملعب أتلتيكو، تساهم بطريقة ما في انتصارات الفريق الأخيرة.

    حديث جريزمان عن الاستفادة، يتناقض كثيرًا مع ما قاله قائده كوكي، حيث أوضح في تصريحات سابقة:"العشب في ملعبنا ليس جيدًا، نحن ننزلق والعشب يخرج من مكانه، فريق مثل أتلتيكو مدريد يحتاج إلى ملعب أفضل، وبعدها يمكن محاسبتنا".

    سر الحالة السيئة

    النادي الإسباني سبق أن قدم تفسيرًا في منتصف فبراير الماضي عن سبب حالة العشب المتواضعة، قائلًا إنه لا يتحمل الظروف المناخية السيئة التي ضربت العاصمة مدريد.

    وهو ما أدى إلى حدوث تآكل أكثر من اللازم، وفي الوقت ذاته، تطرقت صحيفة "سبورت" إلى إقامة العديد من الحفلات على ملعب واندا متروبوليتانو، مما يجبر النادي على إزالة العشب في نهاية الموسم لاستضافة هذه الأحداث وإعادة زراعته قبل الموسم الجديد.

    نوفمبر الماضي شهد حالة مماثلة، خلال زيارة لدوري كرة القدم الأمريكية إلى إسبانيا، حيث تم تغيير العشب حتى يتدرب فريق ميامي دولفينز استعدادًا لمباراتهم على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

    وعلى الرغم من استعانة النادي بشركة لإعادة زراعة العشب من جديد، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه حتى الآن.

