كارت "يويفا" المُرعب لإنفانتينو .. الخليفي يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة فيفا

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في دراسة خياراته الجدية بوضع مرشح منافس لمواجهة السويسري جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المقبلة، وذلك في ظل انقسام حاد يشهده الوسط الكروي العالمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الصدامات بين المنظمتين، حيث يرى قادة القارة العجوز أن التوجهات الحالية للفيفا، قد تضر بتوازن اللعبة ومصالح الاتحادات الوطنية الكبرى التي تمثل العمود الفقري ليويفا.

ويقود ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، جبهة معارضة قوية ضد سياسات إنفانتينو الأخيرة، معتبرًا أن الفيفا يتجاوز صلاحياته التقليدية، لدرجة وصفها البعض بأنها محاولات للهيمنة التجارية المطلقة.

وتعززت هذه الرغبة في التغيير بعد الغضب العارم الذي اجتاح عواصم كرة القدم في أوروبا، حيث وصل الأمر إلى تلويح اتحادات كبرى بإجراءات تصعيدية غير مسبوقة ضد قرارات رئاسة الفيفا، مما مهد الطريق للبحث عن وجه جديد يمكنه استعادة الثقة في إدارة المؤسسة الكروية الأكبر في العالم.