كارت "يويفا" المُرعب لإنفانتينو .. الخليفي يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة فيفا

في خضم هذه التحركات، ترددت أصداء قوية حول ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو اللجنة التنفيذية لليويفا، بوصفه شخصية تحظى بدعم كبير داخل كواليس صناعة القرار الكروي من أجل ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنافسة إنفانتينو على عرشه.
ومع ذلك، سارع المقربون من الخليفي إلى نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدين أن الرجل لا يملك أي تطلعات لترك مهامه الحالية في باريس أو في شبكة "بي إن سبورتس"، مفضلًا التركيز على مشاريعه القائمة وتطوير كرة القدم من مواقعه الحالية التي يشغلها بنجاح لافت.
وفي بيان رسمي قطع الطريق على التكهنات، صرح متحدث رسمي باسم الخليفي، قائلًا: "السيد ناصر الخليفي ليس لديه أي طموح على الإطلاق، ولا نية ولا اهتمام بدور رئيس الفيفا وكل هذه الضوضاء الإعلامية، وبدلاً من ذلك سيستمر في دعم جميع مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء وبشكل بناء".
هذا التصريح جاء ليؤكد التزام الخليفي بالعمل المؤسسي وتفضيله للبقاء كعنصر دعم فعال ضمن الهياكل القائمة حاليًا بدلًا من الانخراط في سباق انتخابي قد يغير مسار مسيرته الإدارية بعيدًا عن العاصمة الفرنسية.