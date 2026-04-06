كاراريزي - سبيزيا، أربعة طردات، و«البيانكونيري» أنهوا المباراة بثمانية لاعبين: التفاصيل

بدأت المباراة في جو من التوتر الشديد، وفاز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، لكن بطل المباراة كان الحكم مانغانييلو

بعد مباريات الأمس، اختتمت اليوم الجولة الثالثة والثلاثون من دوري الدرجة الثانية بإقامة المباريات الثماني المتبقية التي أنهت هذه الجولة من البطولة؛ وكانت آخر مباراة اليوم هي المواجهة بين كاراريزي وسبتسيا، التي شهدت أحداثاً متنوعة. ديربي اتسم بالتوتر الشديد على أرض الملعب، ووتيرة سريعة، وأعصاب متوترة. أربعة أهداف، ركلة جزاء ضائعة وأربعة طردات، من بينهم ثلاثة لاعبين من سبيزيا الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين؛ فاز كاراريزي بالمباراة بنتيجة 3-1 ليقترب من منطقة التصفيات، بينما تراجع البيانتشوني بهذه الهزيمة إلى المركز قبل الأخير في الدوري متخلفين عن بيسكارا.

  • ماذا حدث

    في نهاية الشوط الأول، كان الفريق المضيف متقدماً بنتيجة 2-0، وكان من الممكن أن ترتفع النتيجة إلى ثلاثة أهداف لو سجل أبيوسو ركلة الجزاء التي أخطأها. وعوض المهاجم ذلك في الشوط الثاني بتسجيله هدفاً قبل نصف ساعة من نهاية المباراة بتمريرة من هاسا، لاعب نابولي وأحد أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، جاءت أول حالة طرد، حيث أخرج الحكم بطاقة حمراء لفالوتي بعد تدخل عنيف بساقه على روبينو؛ وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، اشتدت الأجواء أكثر وأخرج الحكم مانغانييلو البطاقة الحمراء أيضاً لأدامو وبيلوني وبونفانتي، بعد ضربة بالكوع لخصم تمت مراجعتها عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR).

