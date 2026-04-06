كاراريزي - سبيزيا، أربعة طردات، و«البيانكونيري» أنهوا المباراة بثمانية لاعبين: التفاصيل

بعد مباريات الأمس، اختتمت اليوم الجولة الثالثة والثلاثون من دوري الدرجة الثانية بإقامة المباريات الثماني المتبقية التي أنهت هذه الجولة من البطولة؛ وكانت آخر مباراة اليوم هي المواجهة بين كاراريزي وسبتسيا، التي شهدت أحداثاً متنوعة. ديربي اتسم بالتوتر الشديد على أرض الملعب، ووتيرة سريعة، وأعصاب متوترة. أربعة أهداف، ركلة جزاء ضائعة وأربعة طردات، من بينهم ثلاثة لاعبين من سبيزيا الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين؛ فاز كاراريزي بالمباراة بنتيجة 3-1 ليقترب من منطقة التصفيات، بينما تراجع البيانتشوني بهذه الهزيمة إلى المركز قبل الأخير في الدوري متخلفين عن بيسكارا.