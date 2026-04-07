على الصعيد الرياضي، ما حدث في مباراة البوسنة وإيطاليا هو بكل المقاييس مأساة. هذه هي المرة الثالثة التي لا نشارك فيها في كأس العالم؛ فعلى عكس الماضي، ستضم البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقرر إجراؤها من 11 يونيو إلى 19 يوليو) 48 منتخباً متأهلاً، وإيطاليا لن تكون من بينها. بعد 2018 و2022، علينا أن نضع علامة على 2026 أيضًا. تمامًا مثل تلك الليلة، عندما اعتذر المدرب رينو غاتوزو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك والدموع تملأ عينيه. قبل أن يتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد بالتراضي في الأيام التالية ويترك منصبه.
كابيلو يتحدث عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني: "أكرر، بالنسبة لي مانشيني غير مؤهل"
كلمات كابيلو
بعد التصريحات التي أدلى بها أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب مباراة نابولي وميلان (التي انتهت بنتيجة 1-0 على ملعب مارادونا بهدف من بوليتانو)، أعرب بعض المدربين السابقين عن آرائهم بشأن من ينبغي، في رأيهم، اختياره مدرباً جديداً للمنتخب بعد رحيل غاتوسو. ومن بينهم فابيو كابيلو، الذي تحدث إلى Adkronos قائلاً: "كونتي مرشح جيد. لا أعرف ما إذا كان البحث عن المدرب قد انتهى، لكن أليجري انسحب، وبالنسبة لي، قلت ذلك وأكرره، مانشيني غير مؤهل. كونتي عرض نفسه، ويبدو لي أن هذه فكرة جيدة".