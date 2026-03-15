"التعادل الذي حققه إنتر مع أتالانتا قد يكون قد جلب الفرح إلى ميلانيلو، لكن المباراة خارج أرضنا في روما لا ينبغي الاستخفاف بها على الإطلاق. وأحيانًا، عندما تكون متحمسًا وتريد أن تبذل جهدًا أكبر من اللازم، فإنك تبالغ في ذلك، ثم ينتهي الأمر بشكل سيئ". هكذا تحدث فابيو كابيلو لصحيفة "لا غازيتا ديل سبورت" محذرًا ميلان، الذي ينتظره لقاء على أرض لاتسيو يستحق نقطتين إضافيتين ليقلص الفارق مع إنتر إلى 5 نقاط في الترتيب. أليغري بارع في فهم اللحظات ولديه خبرة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو دائمًا متوازن في تصريحاته. حتى أمس في المؤتمر الصحفي، اتخذ موقفًا متحفظًا بحق، مستمرًا في التركيز على دوري أبطال أوروبا ومتطرقًا قليلاً لموضوع الدوري: إذا تمكن ميلان من تقليص الفارق إلى 5 نقاط، فهذا لا يعني تلقائيًا أن الدوري سيعود مفتوحًا. الحلم والأمل أمران مسموحان دائمًا. لكن كل شيء سيظل يعتمد على إنتر، الذي يجب أن يخسر على الأقل مباراتين أو ثلاث مباريات أخرى. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يتوقف ميلان عن الفوز. بدءًا من الليلة في روما".