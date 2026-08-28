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imago-sport-1082048749.jpgAnadolu Agency
Muhammad Zaki

ترجمه

كابوس محمد صلاح في تركيا مستمر .. استقالة مدرب طرابزون سبور والنادي يرفض!

محمد صلاح
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
ليفربول
فاتح تيكي
فيرينتسفاروشي ضد طرابزون سبور
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
الدوري التركي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الأوروبي

الفريق خسر في أوروبا والآن مدربه يغادر

بدايةُ محمد صلاح لمشواره في تركيا اتخذت منحًى كارثيًا بعدما ودّع طرابزون سبور الدوري الأوروبي بطريقةٍ مُذِلّة.

تلقّى الفريق التركي هزيمةً بمجموع المباراتين بنتيجة 5-0 أمام فرينتسفاروشي، ما دفع المدرب فاتح تكه إلى تقديم استقالته على الهواء مباشرةً فور إطلاق صافرة النهاية.

  • حسرة أوروبية لعملاق تركي

    تحطمت طموحات محمد صلاح القارية مع طرابزون سبور بشكل قاسٍ في المجر، بعدما تأهل فيرينفاروشي بفوز عريض 4-0 في مباراة الإياب. وبعدما كان متأخرًا بهدف واحد من مباراة الذهاب على أرضه، تلقى الفريق التركي ضربة مبكرة عندما تقدم أصحاب الأرض عبر جناح منتخب جمهورية أيرلندا كالوم أودودا برأسية.

    وتبخرت سريعًا أي آمال في العودة خلال الشوط الثاني. فقد انهار طرابزون سبور بعد الاستراحة، إذ استقبلت شباكه هدفين إضافيين وتلقى بطاقة حمراء خلال خمس دقائق مضطربة. ولم يكن بمقدور صلاح، الذي خاض مباراته الأساسية الثالثة فقط منذ انضمامه في صفقة انتقال حر، أن يوقف الانهيار، وتم استبداله في الدقيقة الرابعة والستين.


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  • Besiktas v Alanyaspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    تيكي ينسحب على الهواء مباشرة

    كانت الهزيمة الساحقة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لتيكي، الذي فاجأ الجميع باستقالته من منصبه خلال مقابلة تلفزيونية عقب المباراة. وتحمّل صاحب الـ48 عامًا المسؤولية كاملة عن الخروج الأوروبي المُذل، ما وضع نهاية مفاجئة ومؤثرة لمسيرته التي استمرت 18 شهرًا.

    وأعلن تيكي على الهواء مباشرة: «إنني أستقيل من منصب مشرّف للغاية. هزيمة اليوم غير مقبولة. المصائب وسوء الحظ كلها أمور مقبولة، لكنني لا أستطيع قبول هذا. لا أستطيع النوم بهذا الشعور. أرجو أن يسامحني الجميع. لقد بذلنا قصارى جهدنا».

    وأشار المدرب المغادر إلى الطرد في الشوط الثاني باعتباره الشرارة التي أشعلت انهيار الفريق، قبل أن يصرّ على أنه لا بد أن يحاسب نفسه. وأضاف: «قضينا ليلة حزينة للغاية. بالطبع، السبب هو أنا وطاقمي. كانت ليلة حزينة لبلدنا ولنادينا على حد سواء.

    حتى لحظة البطاقة الحمراء، كانت تبدو مباراة ستسير على ما يرام. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من التأهل إلى الدوري الأوروبي. على مدار 18 شهرًا، ليلًا ونهارًا، كنت أفكر مع طاقمي في كيفية تحسين أدائنا.

    سيصبح الفريق أفضل بكثير، هذا أمر مؤكد. لن أخوض في مزيد من التفاصيل. لا أحد يعلم. اعتبارًا من الآن، أستقيل من منصبي بعد 18 شهرًا. أعتقد أن من حقي أن أعاقب نفسي بهذه الطريقة».

    طرابزون خرج ببيان أكد فيه استقالة مدربه بالفعل بسبب الضغط النفسي، ولكن أوضح أن مجلس إدارة النادي رفض الاستقالة وأن تكه مستمر في منصبه.




  • تشكيلة تعج بالنجوم تخفق في تحقيق المطلوب

    كان طرابزون سبور قد استثمر بكثافة في المواهب الأوروبية ذات الخبرة لخوض هذا النوع من المباريات تحديدًا. وقد جرى ضمّ صلاح البالغ من العمر 34 عامًا خصيصًا لتوفير الخبرة القارية، حيث بدأ اللقاء إلى جانب مجموعة من الأسماء التي سبق لها اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وشغل أندريه أونانا، المُعار من مانشستر يونايتد، مركز حراسة المرمى، بينما ضمّت التشكيلة الأساسية أيضًا المدافع السابق لمانشستر سيتي ستيفان سافيتش والمهاجم السابق لساوثهامبتون بول أونواتشو. وعلى الرغم من امتلاكه مثل هذا العمود الفقري رفيع المستوى، فإن العملاق التركي تفوّق عليه تمامًا منافسه المجري.


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    إعادة ضبط محلية حاسمة

    مع انتهاء مشوار طرابزون سبور القاري قبل انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة، يتعين على النادي أن ينفض عنه غبار الخيبة سريعًا وأن يركز على استحقاقاته المحلية دون مدرب دائم. ويخوض الفريق مباراة أمام آمد سبورتيف في الدوري التركي الممتاز يوم الاثنين.

    وسيسعى صلاح إلى تكرار مستواه الأخير في الدوري خلال تلك المواجهة المحلية. وكان المهاجم السابق لليفربول قد افتتح رصيده مع ناديه الجديد يوم الأحد، مسجلًا هدفين في الفوز بنتيجة 2-1 على إسطنبول باشاك شهير، ومن المنتظر أن يعتمد عليه الفريق بشكل كبير لتثبيت الأوضاع وسط الاضطرابات على الصعيد الفني.