كابوس محمد صلاح في تركيا مستمر .. استقالة مدرب طرابزون سبور والنادي يرفض!

كانت الهزيمة الساحقة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لتيكي، الذي فاجأ الجميع باستقالته من منصبه خلال مقابلة تلفزيونية عقب المباراة. وتحمّل صاحب الـ48 عامًا المسؤولية كاملة عن الخروج الأوروبي المُذل، ما وضع نهاية مفاجئة ومؤثرة لمسيرته التي استمرت 18 شهرًا.

وأعلن تيكي على الهواء مباشرة: «إنني أستقيل من منصب مشرّف للغاية. هزيمة اليوم غير مقبولة. المصائب وسوء الحظ كلها أمور مقبولة، لكنني لا أستطيع قبول هذا. لا أستطيع النوم بهذا الشعور. أرجو أن يسامحني الجميع. لقد بذلنا قصارى جهدنا».

وأشار المدرب المغادر إلى الطرد في الشوط الثاني باعتباره الشرارة التي أشعلت انهيار الفريق، قبل أن يصرّ على أنه لا بد أن يحاسب نفسه. وأضاف: «قضينا ليلة حزينة للغاية. بالطبع، السبب هو أنا وطاقمي. كانت ليلة حزينة لبلدنا ولنادينا على حد سواء.

حتى لحظة البطاقة الحمراء، كانت تبدو مباراة ستسير على ما يرام. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من التأهل إلى الدوري الأوروبي. على مدار 18 شهرًا، ليلًا ونهارًا، كنت أفكر مع طاقمي في كيفية تحسين أدائنا.

سيصبح الفريق أفضل بكثير، هذا أمر مؤكد. لن أخوض في مزيد من التفاصيل. لا أحد يعلم. اعتبارًا من الآن، أستقيل من منصبي بعد 18 شهرًا. أعتقد أن من حقي أن أعاقب نفسي بهذه الطريقة».

طرابزون خرج ببيان أكد فيه استقالة مدربه بالفعل بسبب الضغط النفسي، ولكن أوضح أن مجلس إدارة النادي رفض الاستقالة وأن تكه مستمر في منصبه.











