يعيش النصف الأزرق من مانشستر حاليًا على وقع انطلاقة محلية خالية من العثرات، بعدما حقق مؤخرًا فوزه السابع على التوالي تحت قيادة ماريسكا. غير أنّ هذا التألق داخل الملعب يطغى عليه تمامًا التهديد الذي تلوح نُذُره من جانب الإدارة القانونية للبريمييرليج.

وعقب تحقيق مطوّل في السلوك المالي للنادي على مدى فترة عشر سنوات بين عامي 2009 و2018، يُقال إنّ الرابطة مستعدة لتطبيق عقوبة تتجاوز بكثير الغرامة المعتادة أو خصم عدد محدود من النقاط. وقد دفعت ضخامة المخالفات المزعومة إلى الحديث عن إمكانية إنزال عقوبة بالنادي تهدف إلى ضمان إبعاده عن دوري الأضواء بشكل كامل.



