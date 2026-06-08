إطلاق نار وأفاعي وأزمة تأشيرات .. كابوس أمريكي ينذر بـ"إفساد" كأس العالم 2026!

في الوقت الذي يتطلع فيه العالم لمشاهدة أولى نسخة تضم 48 منتخبًا في تاريخ كأس العالم، لا تزال الأزمات "عرض مستمر"، حول شكاوى الفرق المشاركة في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أمور تنظيمية وإدارية، واتهامات بممارسات تمييزية، وتحذيرات من أشياء خطيرة في معسكرات الإقامة، حوادث كثيرة تؤرق استعدادات المنتخبات التي ستسجل حضورها في مونديال 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الأزمات التي واجهت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026..