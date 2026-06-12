معركة المونديال: حمزة عبدالكريم آخر الضحايا.. كفاكم قتلًا لمهاجمي مصر بـ"اسم الأهلي والزمالك"!

في مصر.. لا يحتاج المهاجم إلى رقابة دفاع الخصوم ليسقط؛ بل يكفيه أن يُتابع منصات التواصل الاجتماعي، أو أن يستمع لآراء الإعلاميين والمحللين الرياضيين.

ومع كل تجمع لمنتخب مصر؛ تخرج علينا ذات المُتلازمة المرضية، وهي "تقييم اللاعبين بناء على ألوان قمصانهم المحلية".

هذه المُتلازمة تصاعدت منذ ضمان تأهُل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

ويبدو أن أكثر من دفع ثمن ذلك، هم نجوم خط الهجوم؛ حيث يتم الحديث عن ضمهم أو استبعادهم من المنتخب، بناء على انتمائهم.

ووسط ندرة جودة المهاجمين المصريين أساسًا، شاهدنا اغتيال 3 نجوم "معنويًا"، بسبب بطولة كأس العالم 2026؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..