أشبه بشهادة الوفاة.. مهلة ثلاثة أشهر تحدد مصير مسيرة نيمار بأكملها!

بدأت ملامح القلق تسيطر على الشارع الرياضي البرازيلي عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي.
فقد أعلن المدرب عن قائمة السامبا لخوض المواجهات الودية القادمة في مارس في الولايات المتحدة أمام فرنسا وكرواتيا مستبعدًا نجم نادي سانتوس نيمار دا سيلفا.
وبرر أنشيلوتي هذا الاستبعاد بأن اللاعب لا يمر بحالة جاهزية كاملة تبلغ 100 بالمئة وهو ما يضعه خارج الحسابات في الوقت الراهن تأهبًا للحدث العالمي المرتقب في صيف عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة لتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الهداف التاريخي للبرازيل خاصة وأن القائمة النهائية ستعلن في غضون أسابيع قليلة.