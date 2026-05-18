محمود خالد

عذاب نجوم الصف الأول في كأس العالم: كلنا محطمون .. صلاح كبش فداء ومبابي منبوذ وفينيسيوس "عصفورة" الريال!

أزمات نجوم الصف الأول قبل مونديال 2026..

قبل انطلاق أي نسخة من كأس العالم، تجد الحديث حول النجوم المشاركين، والأسماء الرنانة التي يتوقع تألقها في البطولة، هذا أمر منطقي، ولكن ما نشاهده من كواليس قبل النسخة المُقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يدفعنا لتغيير نسق الحديث إلى مسار آخر، في ظل انتشار ظاهرة بين المنتخبات، وهي "معاناة نجوم الصف الأول".

موسم مليء بالجدل، إصابات وأحداث خارجة عن النص، نجوم تحولوا إلى "منبوذين"، أزمات متتالية، خلافات وإصابات ونتائج كارثية تنهار معها المعنويات، ما يعطي تحديات أمام النجوم، بأن تصبح كأس العالم بمثابة "الأمل"، أو استمرار الألم.

في هذا التقرير، نستعرض معًا أبرز النجوم الذين عانوا على مدار موسم 2025-2026، وانعكاس ذلك على منتخباتهم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026..

    محمد صلاح: رحل تحت قطار ليفربول

    العمود الفقري لمنتخب مصر، والنجم الأول للفراعنة، الذي كتب نهاية "حزينة" لمشواره مع ليفربول، في موسم صفري من البطولات، دفع ثمنها غاليًا، وصار "المتهم الأول" في نظر عدد من النقاد.

    بين مؤيد ومعارض، انقسمت جماهير ليفربول، حول قرارات آرني سلوت، المدير الفني للريدز، باستبعاد صلاح من عدة مباريات، حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير، حينما خرج الجناح المصري، في ديسمبر الماضي، عقب مباراة ليدز، مصرّحًا بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، وأن هناك من يريد أن يحمل اللوم بالكامل، وأن الإدارة ترميه تحت الحافلة.

    وبعدما قدم صلاح واحدة من أفضل الأداءات الفردية في موسم واحد عبر تاريخ البريمييرليج، خلال نسخة 2024-2025، تراجعت أرقامه التهديفية بشكل كبير، وزد على ذلك، الإصابة العضلية التي تعرض لها، خلال شهر إبريل، رغم تأكيد ليفربول بأنها لن تنهي موسمه.

    كيليان مبابي: الهدّاف المنحوس

    قائد منتخب فرنسا، وماكينة أهداف ريال مدريد، الذي جاء حظه العاثر في القدوم إلى الملكي في مواسم العجاف، حيث غاب الميرينجي عن الألقاب، للموسم الثاني، فيما بات مبابي محل انتقادات لاذعة من قِبل الجماهير، بسبب الافتقار إلى الجماعية.

    أرقامه المذهلة تهديفيًا، لم تمنع الجماهير من انتقاده، بل وصل الأمر إلى جمع ما يقارب 70 مليون توقيع في عريضة إليكترونية تدعو لرحيله، لتكتسب حركة Mbappe Out، زخمًا هائلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    الهداف الذي ما إن غادر باريس سان جيرمان، حتى صار بطل أوروبا، فجر غضبًا بين جماهير الريال، بسبب تداول صورته حيث يتجول مع صديقته، الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو، في باريس، رغم قضاء فترة علاج، بسبب الإصابة، ما قد يؤثر على علاجه.

    لامين يامال: ألعب وأنا غير سعيد

    منذ بداية موسم 2025-2026، وموهبة برشلونة، من أزمة لأخرى، معاناة مستمرة، بين قصص المواعدة، وتعايشه مع إصابة مزمنة، وهي اضطراب في منطقة العانة.

    إصابة يامال لا تمنع استدعاءه دوليًا، ليثير أزمة بين برشلونة والمنتخب الإسباني، وسط تحذيرات من أي مشاركة قد تتسبب في تفاقم إصابته، ثم خرج اللاعب ليصرح بمرارة، بعد مباراة فياريال، في فبراير، بأنه يلعب وهو غير سعيد، ويواجه ضغوطًا أكبر من عمره بكثير، وهناك من يريد منه تسجيل مئة هدف، وهو في السادسة عشرة فقط.

    بين "ضغط" السوشيال ميديا، ومطالبات فوق الطاقة، جاءت إصابة جديدة بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، لتثير القلق حول مشاركته في نهائيات كأس العالم، وسط مؤشرات حول غيابه عن المباراة الأولى.

    فينيسيوس: ضحية العنصرية واتهام بالتجسس

    لم يكن نجم منتخب البرازيل الأول، أفضل حالًا من زميله كيليان مبابي، هذا الموسم، بل إنه دخل في عدة أزمات، قد تؤثر على رحلته أيضًا مع السليساو في كأس العالم، ما بين تراجع أرقامه في اسلوب لعب تشابي ألونسو، وانفجار غضبه أثناء تبديله في مباراة الكلاسيكو.

    ورغم أنه تحسن مع ألفارو أربيلوا، حيث عاد للتسجيل، إلا أنه لم يسلم من الأزمات أيضًا، بين استفزازه لجماهير بنفيكا وتعرضه لحادثة عنصرية، تورط فيها اللاعب بريستياني، ومن ثم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتكتمل معاناة إنهاء موسم جديد بلا ألقاب.

    وأفادت "موندو ديبورتيفو" بأن فينيسيوس لاقى اتهامًا جديدًا حول علاقته بزملائه في غرفة الملابس، حيث يقوم بنقل كل ما يدور بين اللاعبين من أحاديث إلى المدرب أربيلوا، ما ساهم في زيادة حدة السخط تجاهه.

    رافينيا: خطأ فادح وأزمة نفسية

    برشلونة وإن حقق لقب الدوري الإسباني، إلا أن حال رافينيا لم يكن أفضل كثيرًا من مواطنه فينيسيوس، حالة نفسية سيئة أصابته، بعدما ألحق الضرر بنفسه.

    رافينيا ارتكب خطأ، حينما قرر التحامل على نفسه، من أجل المشاركة في مباراة ودية أمام فرنسا، ما تسبب في تفاقم إصابته في أوتار الركبة اليمنى، ما تسبب في غيابه عن عدة مباريات، هذا الموسم، وتراجع أرقامه عن المعدل الذي جعله محل الترشيحات للمنافسة على الكرة الذهبية في 2025.

    فليك قرر أن يمنح الفرصة لرافينيا، بمشاركته بديلًا في مباراة ريال مدريد، التي شهدت تتويج البرسا باللقب، أملًا في أن يحصل البرازيلي على الثقة قبل التواجد في كأس العالم.

    براهيم دياز: عقدة ركلات الجزاء

    هل يمكن القول إن منتخب المغرب فقد مسدد ركلات جزاء للأبد؟ لا نعلم، ولكن ما حدث مع براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، بعد إهداره للركلة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، كان كفيلًا بأن يتراجع عن تلك الفكرة.

    دياز، الذي بات على طاولة يوفنتوس كخيار للشراء، انهار سهمه فجأة في كان 2025، بعدما كان نجم المغرب الأول في البطولة، ليصبح صاحب اللقطة التي كانت بمثابة الكابوس، بإهداره ركلة جزاء في آخر دقيقة، منحت السنغال أملًا في الفوز باللقب، قبل قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، بمعاقبة أسود التيرانجا على الانسحاب خلال المباراة، واعتبار المغرب فائزًا، ولكن قد نقول إن دياز من الصعب أن يلعب أي ركلة جزاء للمغرب، كما شاهدنا في ودية الإكوادور، حينما تقدم نائل العيناوي لتنفيذ جزائية، والطريف أنه أهدرها أيضًا.

    سالم الدوسري: تائه في "تكتيك" إنزاجي

    قائد الهلال الذي تم اختياره في حفل قرعة كأس آسيا 2027، لم يسلم بدوره من المعاناة، فقبل بداية الموسم، وقد شارك في تأهل الزعيم إلى إقصائيات مونديال الأندية، إلا أن الإصابة غيبته عن المواجهة التاريخية أمام مانشستر سيتي، في دور الـ16، حيث فازت كتيبة سيموني إنزاجي، بنتيجة (4-3)، فيما توقفت الرحلة في ربع النهائي.

    ولكن، بدا سالم الدوسري أشبه بـ"تائه" في اسلوب إنزاجي، في ظل تداخل الأدوار بينه وبين تيو هيرنانديز على الطرف الأيسر، والاعتماد على لعبة الانطلاقات والمرتدّات الهجومية.

    هداف دوري أبطال آسيا للنخبة، في النسخة الماضية، تراجعت أرقامه بشكل كبير، من عشرة أهداف إلى هدفين فقط، قبل مغادرة الموسم الحالي من دور الـ16، على يد السد القطري.

    فيرتس وإيزاك: أموال ليفربول "في الهواء"

    لم يكن محمد صلاح، وحده، محور الانتقادات في ليفربول، بل أيضًا ثنائي ألمانيا والسويد، فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك، اللذين تلقيا هجومًا عديدًا، خاصة وأن الحديث عن أغلى صفقتين في تاريخ قلعة آنفيلد، دون تقديم مستويات مرضية، في موسم للنسيان.

    أضف إلى ذلك، أن ألكسندر إيزاك، تعرض لإصابة قوية بكسر في الساق، فيما عاد للملاعب مؤخرًا في إبريل الماضي، ليتم استدعاؤه لقائمة السويد، رغم أنه لم يشارك في ملحق تصفيات أوروبا، بسبب إصابته.

    ياسين بونو: من العالمية إلى الأداء الكارثي

    بعد مستواه الخيالي في مونديال الأندية 2025، وتصديه لفرصة سافينيو التي تصدرت الصحف وصارت لقطة تاريخية لا تنسى، إلا أن حارس عرين المغربي تعرض للكثير من الانتقادات، بسبب مستوياته المتراجعة مع الهلال، في الموسم الجاري.

    صحيح أن ياسين بونو، مارس دوره المعتاد، كأسد الهلال في لقطة ركلات الترجيح، خلال مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، ومن ثم المواصلة حتى الفوز باللقب، إلا أنه ارتكب أخطاءً فادحة في مباراة السد القطري، في ثمن نهائي "نخبة" آسيا، فضلًا عن سوء تعامله مع رميات التماس، لدرجة دفعت المطالبات لمنح الفرصة لبديله محمد الربيعي.

    إمام عاشور: أزمات لا تنتهي مع الأهلي

    إذا ما انتقلنا إلى مصر، نجد متوسط ميدان الأهلي، الذي دخل في عدة أزمات مع الإدارة، خلال الموسم الجاري، في ظل تعامله مع وكيل اللاعبين آدم وطني.

    ما بين تغيب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا، لملاقاة يانج أفريكانز، في يناير الماضي، ومن ثمّ تصريح وكيله بأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ثارت العديد من الأزمات، وسط اتهامات له بدفع زملائه على التمرد ضد النادي، وفرض شروط مالية بـ"طريقة لي الذراع" مع الإدارة لتجديد عقده.

    إبراهيم بايش: اتهامات بالمجاملة ومنع تصريح

    رغم كونه أحد قادة رحلة تأهل العراق إلى مونديال 2026، إلا أن تصريحًا تليفزيونيًا أدلى به، ساهم في إشعال الأجواء، ومخاوف من استبعاده.

    وتم تداول تصريحات لبايش، الذي قال إن بعض اللاعبين المغتربين يأتون للمنتخب العراقي فقط من أجل لعب مباراة ثم يغادرون، وأن هناك مجاملات في الاختيارات على حساب المنتخب، ولذلك لم يتأهل مباشرة من التصفيات، فيما وصف المدرب السابق خيسوس كاساس، بأنه أشرك لاعبين في مباراة فلسطين، لم يكن هو شخصيًا على علم بهم، فضلًا عن وصف نفسه بأسطورة الكرة العراقية حاليًا.

    هذه الرسالة تسببت في قرار الاتحاد العراقي بمنع أي لاعب بالمنتخب من الظهور الإعلامي لحين انتهاء المشوار في كأس العالم 2026، مع توبيخ اللاعب، والتحذير من أن أي مخالفة ستقابل بعقوبات صارمة تصل للاستبعاد النهائي، لتتوتر الأجواء حول اللاعب الذي يعد أحد نجوم الصف الأول في منتخب أسود الرافدين.