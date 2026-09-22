شهد المؤتمر الصحفي للقطري جاسم الرميحي؛ الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، بعض الشد والجذب قبل انطلاق كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، على إثر اعتراض البعض على أسعار تذاكر المباريات.
"الأسعار مرتفعة عليك فأنت من أهل جدة!" .. الأمين العام للاتحاد الخليجي يستفز صحفيًا سعوديًا قبل انطلاق البطولة
ماذا حدث؟
جاسم الرميحي عقد اليوم الثلاثاء، آخر مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين.
وأثناء تلقي أسئلة الصحفيين، أعرب السعودي نواف العقيل عن اعتراضه على أسعار التذاكر، معتبرًا إياها مبالغ بها.
الرميحي بدأ رده بالتأكيد على أن كافة الأطراف وافقت على الأسعار، معتبرًا إياها متوسطة مقارنة ببطولات أخرى ككأس آسيا، مضيفًا: "كأس آسيا في السعودية أسعارها أغلى ودوري الأبطال كذلك، ليس من المعقول أن نضع أسعارًا مقاربة لأسعار التذاكر في الدوري السعودي. أسعارنا متوسطة بل أقل سعرًا من البطولات المقبلة سواء آسيا أو غيرها".
وفي ختام رده، سأل الأمين العام للاتحاد الخليجي، نواف العقيل ضاحكًا: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".
استياء الصحفي السعودي
رد جاسم الرميحي اعتبره نواف العقيل "تعالٍ غير مقبول"، حيث قام بالرد عليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
الصحفي السعودي كتب: "اعتز وافتخر أن أكون جزء من مجتمع مدينة جدة، وهذه اللغة التي يظهر فيها التعالي غير مقبولة إطلاقًا من مسؤول مثل جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أمام وسائل الإعلام. أسعار التذاكر مرتفعة وغير هالكلام مضيعة للوقت".
ما هي أسعار تذاكر خليجي 27؟
كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، والتي تتراوح بين 23 إلى 2975 ريال سعودي.
وجاءت أسعار مباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي: 127 ريال للدرجة الأولى، 102 ريالًا للثانية، 75 للثالثة، و47 للرابعة.
أما فئة "بريميوم" فتحدد لها سعر 257 ريالًا، والفضية 333 ريالًا، أما الذهبية وهي الأعلى بـ2975 ريالًا.
وبالحديث عن مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب الإنماء، فسعر الفئة الأولى 98 ريالًا، و71 للثانية، و47 للثالثة، أما الرابعة فتحدد لها 23 ريالًا.
وتبلغ أسعار فئة "بريميوم" في دور المجموعات 198 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا، أما الذهبية بـ1980 ريالًا.
أخيرًا، مع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحدد لها 23 ريال للفئة الثالثة، 39 للفئة الثانية، و63 للأولى.
وتأتي الفئة الذهبية بـ1980 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا.
متى يبدأ خليجي 27؟
من المقرر أن تنطلق النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، غدًا الأربعاء، بمواجهتي العراق وعمان، والسعودية والكويت.
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