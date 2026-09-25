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مباشرالتذاكر
Nawaf Alaqidi Saudi 2024Getty
محمود خالد

خليجي 27 | دونيس يحسم مصير نواف العقيدي "نهائيًا" .. وقرار جديد حول أسعار التذاكر بعد غضب الجماهير ضد الرميحي!

السعودية
عمان
كأس الخليج
جيورجوس دونيس
نواف العقيدي

المنتخب السعودي يطمح نحو التأهل "مبكرًا" أمام سلطنة عمان..

"لا نفكر في كأس آسيا الآن، بل في كأس الخليج"، هكذا جاءت رسالة اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، على غرار مدربي المنتخبات المشاركة في "خليجي 27"، لتشعل المنافسة، وتؤكد أن جميع الوفود أزاحوا فكرة الحضور الآسيوي "مؤقتًا"، فيما ردّ دونيس بدوره على سهام الانتقادات الموجّهة إلى عبد الله الحمدان، قبل المواجهة المرتقبة أمام سلطنة عمان.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا، لم يكن مثاليًا في نظر الكثيرين، على نظيره الكويتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق الخطأ من المدافع يوسف الحقان، الذي غيّر مسار كرة همام الهمامي إلى الشباك، في الدقيقة 73، في مباراة شهدت إصابة الحارس نواف العقيدي، وخروج الحمدان للتبديل وسط صيحات الاستهجان.

وبالتزامن مع تصريحات دونيس، ظهرت تطورات جديدة حول أزمة أسعار تذاكر بطولة كأس الخليج العربي، والتي أشعلت الهجوم ضد القطري جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم.

  • دونيس يقرر استبعاد العقيدي

    وشدد دونيس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجولة الثانية، على قوة المنتخب العُماني، من الناحية الهجومية، فيما هدأت نبرة اليوناني، الذي انتقد أداء لاعبي الأخضر أمام الكويت، بسبب سوء القرارات داخل منطقة الجزاء، مؤكدًا أنه عمل على تطبيق "الضغط العكسي"، وأنه سعيد بتطور اللاعبين وثقتهم في مباراة الكويت، فضلًا عن فرض الأخضر لسيطرته بعد أولى 20 دقيقة، في الوقت الذي لم يصنع فيه الأزرق الكويتي سوى فرصة وحيدة على مدار 100 دقيقة.

    وقرر دونيس استبعاد نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي، من معسكر كأس الخليج، بعدما أكد أن إصابته (في المرفق)، صعبة، ولم تمكنه من التدرب، ورغم صعوبة قرار استدعاء حارس بديل له، إلا أن الثقة والأجواء الإيجابية بين اللاعبين تظل مهمة، والهدف هو تحقيق أفضل ما لديه للانتصار في مباراة الغد.

    ومع استدعاء حارس العلا، عبد القدوس عطية، فقد جاءت التساؤلات حول موقف العقيدي، الذي تسبب خروجه الخاطئ لإبعاد الكرة أمام اللاعب خالد المرشد، في إصابته بقوة، وخروجه بواقي الذراع، وسط تقارير كانت تبشر بأن تلك الإصابة لن تعيقه عن استكمال المشاركة، قبل أن يأتي القرار الحاسم الذي أعلن عنه المنتخب السعودي، باستبعاد العقيدي بشكل نهائي.


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  • رسالة دونيس عن الحمدان

    وتلقى دونيس استفسارًا بشأن إصراره على الدفع بعبد الله الحمدان كمهاجم رقم "9"، رغم قدرته على تأدية أدوار أخرى خلف المهاجمين، فضلًا عن إهداره لكم كبير من الفرص، ليعلق اليوناني، بأنه يرفض تحميل لاعب واحد المسؤولية.

    ونوّه دونيس بأن الحمدان يعد أفضل مهاجم هذا الموسم، ولم يستمر كلاعب أساسي بسبب عودة كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن ما حدث مع مهاجم النصر خطأ، ويجب تقديم الدعم الكامل للاعبين.

    وحول عدم مشاركة فراس البريكان أساسيًا، ومدى تأثير تأخر انضمامه لمعسكر المنتخب السعودي، دعا دونيس بشكل عام نحو التركيز على البطولة الحالية، وعدم التفكير فيما حدث بكأس العالم الماضية أو كأس آسيا المُقبلة، منوهًا بأن تركيزه الحالي هو تطوير المنتخب يومًا بعد يوم.

  • تغيير في أسعار التذاكر

    وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، عن تحديث أسعار تذاكر مباريات كأس "خليجي 27"، ابتداءً من مباريات الجولة الثانية، مع زيادة في الأسعار بالوصول إلى الدورين نصف النهائي، والمباراة النهائية.

    وشهدت القائمة "المحدثة" انخفاضًا في أسعار التذاكر، في ظل الاعتراضات الكبيرة التي صاحبت إعلان التذاكر الأوليّة، والتي أدخلت جاسم الرميحي في صدام مع الجماهير، بعد رده على الصحفي نواف العقيل، بقوله "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار"، وهو الأمر الذي اعتذر عنه فيما بعد، مشيدًا بتنظيم البطولة في المدينة الساحلية، فضلًا عن تكذيب الإعلامي وليد الفراج، لما قاله الرميحي بشأن إصدار تلك الأسعار بعد الاتفاق عليها مع اللجنة المنظمة "السعودية"، فيما رد الفراج بأنه لم يحدث أي اتفاق.

    وبحسب القائمة الجديدة، فإن أسعار التذاكر في مرحلة المجموعات، تتراوح بين 100 ريال "فئة البريميوم"، و50 ريالًا للفئة الأولى، و30 ريالًا للثانية، و25 ريالًا للثالثة، و20 ريالًا للرابعة، فيما تزداد الأسعار نسبيًا مع الوصول إلى نصف النهائي والمباراة النهائية، حيث تصل فئة "البريميوم" إلى 150 ريال، مقابل 100 ريال للفئة الأولى، و65 ريالًا للثانية، و40 ريالًا للثالثة، و30 ريالًا للرابعة.


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