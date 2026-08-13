مبلغ صادم لكنه بلا فائدة حاليًا! .. الكشف عن قيمة عرض الهلال لجلطة سراي وفيكتور أوسيمين

فاجأت الصحف التركية والأجنبية الجميع أمس الأربعاء، بالتأكيد على دخول الهلال في مفاوضات مع فيكتور أوسيمين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزعيم في حاجة ماسة لتدعيم خط هجومه في ظل تردي المستوى الواضح على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حتى تم الاستقرار على العودة لمفاوضات أوسيمين من جديد بعد رفضه أكثر من مرة على مدار أسواق الانتقالات منذ عام 2023، فكرة الانضمام لدوري روشن السعودي.



