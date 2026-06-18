GOAL
تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | بوعدي يخطف الأنظار و"هبوط اضطراري" ليامال وخوليان ألفاريز
- Getty Images Sport
11دينيز أونداف | في إف بي شتوتجارت والمنتخب الألماني | 35 مليون جنيه إسترليني
إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، سنجد أن دنيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته المهنية.
المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.
وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا، وحدث ذلك في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت في وقت لاحق إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.
بـ 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام.
وعلى الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز ألمانيا الساحق 7-1 على منتخب كوراساو المتواضع، دخل أونداف من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً ويقدم تمريرة حاسمة خلال ما يزيد قليلاً عن 25 دقيقة قضاها على أرض الملعب - ليؤكد قدرته على إحداث التأثير مع المانشافت.
يجب الإشادة بنادي شتوتجارت لتوقيعه عقدًا جديدًا معه وتسوية الأمور قبل انطلاق البطولة - فمن المؤكد أنه كان سيكون مطلوبًا بشدة لو لم يفعلوا ذلك، حتى مع اقترابه من بلوغ الثلاثين من عمره.
القيمة الحالية للاعب: 35 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 5 ملايين جنيه إسترليني)
- AFP
10أيوب بوعدي | ليل والمغرب | 60 مليون جنيه إسترليني
لا يوجد الكثير من اللاعبين القادرين على إظهار شخصية قيادية في مواجهة البرازيل، لا سيما عندما لا يتجاوز عمرهم 18 عامًا ولم يشاركوا سوى في ثلاث مباريات دولية كاملة.
ولكن هذا بالضبط ما فعله أيوب بوعدي بأدائه المتميز في المباراة الافتتاحية للمغرب ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم، حيث سيطر على خط وسط «السيليساو» صاحب الخبرة الواسعة، مما لفت انتباه جميع الأندية الأوروبية الكبرى بلا شك.
وفي الحقيقة، كان بوعدي قد دخل بالفعل في دائرة اهتمام نخبة كرة القدم قبل وقت طويل من أدائه الرائع في ملعب ميتلايف، حيث لفت لاعب خط وسط ليل الأنظار بأدائه الناضج في الدوري الفرنسي خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وبالفعل، ارتبط اسمه بقوة بأندية مثل آرسنال وريال مدريد، وإذا واصل تقديم المستوى المتميز الذي أظهره في الأسبوع الافتتاحي للبطولة المقامة في أمريكا الشمالية، فستتنافس هذه الأندية على التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
القيمة الحالية للاعب: 60 مليون جنيه إسترليني (🆕 دخول جديد)
- Getty Images Sport
9برادلي باركولا | باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي | 65 مليون جنيه إسترليني
يبدو من المستحيل أن يفكر نادي باريس سان جيرمان في بيع أحد أكثر الأجنحة موهبةً الذين برزوا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد فيه العملاق الفرنسي نفسه مع برادلي باركولا.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا موهوب للغاية بحيث لا يمكن أن يظل جالسًا على مقاعد البدلاء بانتظام، ومع وجود خفيشا كفاراتشيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي كركائز ثلاثية لهجوم المدرب لويس إنريكي، فقد وجد نفسه في هذا الموقف خلال المباريات الحاسمة في موسم 2025-26.
ولن يكون هناك أي نقص في الأندية الراغبة بشدة في التعاقد معه إذا ظهرت أي مؤشرات على إمكانية حدوث صفقة محتملة برحيله.
ولكن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق باركولا هي الحصول على الفرصة اللازمة لخطف الأضواء في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء، حيث استبعده ديدييه ديشامب من التشكيلة الأساسية في المباراة الافتتاحية لفرنسا ضمن المجموعة الأولى ضد السنغال، في ظل الوفرة الهجومية التي يتمتع بها الديوك.
ومع ذلك، فقد أتيحت له الفرصة لإحداث تأثير، حيث صنع باركولا فرقًا بصورة شبه فورية وانطلق في الدقيقة 82، بعد دقيقتين فقط من دخوله، قبل أن يسدد كرة متقنة فوق الحارس إدوارد ميندي ليجعل النتيجة 2-0.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المساهمة كافية لدفعه إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق، لكن باركولا بالتأكيد يطرق الباب بقوة.
القيمة الحالية للاعب: 65 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 5 ملايين جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
8نيكو باز | كومو والأرجنتين | 72.5 مليون جنيه إسترليني
قد لا يكون اسم «نيكو باز» مألوفًا جدًّا لدى مشجعي كرة القدم العاديين، لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع في الصيف.
لاعب خط وسط كومو، الذي استغنى عنه ريال مدريد في عام 2024، أحدث ضجة كبيرة تحت قيادة سيسك فابريجاس في الدوري الإيطالي، حيث لعب دورًا حيويًا في موسم 2025-26 الذي سجل خلاله 12 هدفًا - أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الدوري الإيطالي - مما ساعد الفريق على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
لا يمكنك أن تشغل مركزاً هجومياً إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين ما لم تكن تتمتع بموهبة مميزة، وهذا بالضبط هو المكان الذي يجد فيه باز نفسه في كأس العالم.
وجاءت أبرز لحظاته حتى الآن وهو يرتدي قميص "الألبيسيليستي" الشهير في شهر مارس الماضي، عندما سدد ركلة حرة قوية تركت زميله الأسطوري "ميسي" في حالة من عدم التصديق.
ومع ذلك، من المرجح أن يضطر إلى الاستمرار في قبول دور البديل المؤثر في المونديال، حيث لم يشارك باز إلا كبديل متأخر لميسي في الفوز 3-0 على الجزائر.
القيمة الحالية للاعب: 72.5 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
7إنزو فرنانديز | تشيلسي والأرجنتين | 85 مليون جنيه إسترليني
من المؤكد أن واحدة من أهم قصص فترة الانتقالات الصيفية ستدور حول إنزو فرنانديز وما إذا كان سيغادر ستامفورد بريدج أم لا. فقد كان لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق اللندني مقابل مبلغ خيالي بلغ 106.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، ضمن النقاط المضيئة القليلة خلال السنوات الصعبة التي مر بها النادي الواقع في غرب لندن، وسط التغييرات المتكررة في منصب المدرب.
ومع تعيين تشابي ألونسو كمدرب للفريق، يبقى أن نرى ما إذا كان وجوده كافياً لإقناع الأرجنتيني بتجاهل الفرص المتاحة أمامه والبقاء في النادي، أم البحث عن آفاق جديدة (من الواضح أن ريال مدريد سيكون وجهته المفضلة).
وبدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تضعف قوة تشيلسي بشكل ملحوظ. وإذا أصبح بيعه أمراً ضرورياً، فإن الأداء القوي في كأس العالم سيساعد في رفع سعره، حيث يبدو أن فرنانديز سيكون لاعباً أساسياً طوال البطولة بعد أن لعب 90 دقيقة كاملة في الفوز 3-0 على الجزائر.
القيمة الحالية للاعب: 85 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
6يان ديوماندي | آر بي لايبزيج وكوت ديفوار | 90 مليون جنيه إسترليني
احتل اسم يان ديوماندي عناوين أخبار الانتقالات منذ فترة، وليس من الصعب معرفة السبب، فقد وضع المهاجم الإيفواري عددًا من أكبر الأندية الأوروبية في حالة تأهب بفضل أدائه المذهل في الدوري الألماني، وسيكون من المفاجئ ألا يحذو حذو لاعبين مثل بنجامين شيشكو ويوشكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي في السعي إلى انتقال مثير للانتباه بعيدًا عن نادي آر بي لايبزيج في وقت قريب.
علاوة على ذلك، سيسعى هذا اللاعب الموهوب للغاية البالغ من العمر 19 عامًا إلى إظهار مواهبه بشكل أكبر أمام الأندية المهتمة به خلال كأس العالم.
ولعب ديوماندي المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة في فوز كوت ديفوار 1-0 على الإكوادور، ويمكن القول إنه كان أفضل لاعب على أرض الملعب. فقد سعى باستمرار إلى مواجهة خصمه المباشر، الظهير الأيمن لآرسنال بييرو هينكابي، وتغلب عليه مرارًا وتكرارًا.
وتشير التكهنات حالياً إلى أن أي نادٍ مهتم سيحتاج إلى التقدم بعرض يقارب 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع نادي آر بي لايبزيج بالبيع - وليس من الصعب على الإطلاق فهم سبب مطالبتهم بمبلغ ضخم كهذا.
القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
5مورجان روجرز | أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي | 90 مليون جنيه إسترليني
كان على توماس توخيل اتخاذ أحد أهم القرارات المصيرية له قبل انطلاق كأس العالم — هل يبدأ التشكيلة الأساسية بمورجان روجرز أم جود بيلينجهام؟
وكانت هذه واحدة من أبرز المعضلات التي واجهها مدرب «الأسود الثلاثة» قبل انطلاق البطولة، حيث حظي لاعب خط وسط ريال مدريد بفرصة المشاركة في المباراة الأولى، وردّ على الثقة التي حصل عليها بهز الشباك والظهور بصورة مميزة.
والآنن ماذا يعني ذلك بالنسبة لمورجان روجرز؟ نظراً لثبات أدائه في المساعدة على تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، فضلاً عن دوره الكبير في فوز الفريق بالدوري الأوروبي خلال موسم 2025/2026، فإنه لديه كل الأسباب ليشعر بخيبة أمل لعدم اختياره ضمن التشكيلة الأساسية.
ولكن لحسن حظ توخيل، روجرز ليس من النوع الذي يغضب أو يثير ضجة إذا لم تسر الأمور كما يشاء، وسيظل بلا شك يلعب دوراً كبيراً في سعي إنجلترا للتقدم في البطولة، وربما تأتيه لحظة حاسمة ومذهلة في المسابقة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهذا لن يؤدي إلا لزيادة قيمته في الوقت الذي تسعى فيه أندية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وغيرها إلى انتزاعه من فيلا بارك.
القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
4إليوت أندرسون | نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي | 105 مليون جنيه إسترليني
حقق مسار إليوت أندرسون قفزات هائلة خلال العامين الماضيين. فقد انتقل لاعب خط وسط نوتنجهام فورست من هامش الفريق الأول لنيوكاسل يونايتد إلى أن أصبح أحد الأسماء الرئيسية في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة توخيل، وهو بلا شك يتصدر قائمة رغبات الانتقالات لدى العديد من الأندية الأوروبية الأكثر فوزًا بالألقاب.
ويتنافس حاليًا ثنائي مانشستر "يونايتد وسيتي" على التعاقد مع أندرسون، ومن المرجح أن تتجاوز قيمته مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.
وإذا واصل أندرسون مستواه الجيد في كأس العالم - بعد أن قدم أداءً رائعًا في المباراة الافتتاحية للأسود الثلاثة ضمن المجموعة الثانية عشر ضد كرواتيا - فقد نشهد كسر الرقم القياسي للاعبين البريطانيين في قيمة انتقال نجم نوتنجهام إلى أي من مانشستر سيتي أو يونايتد.
القيمة الحالية للاعب: 105 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 5 ملايين جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
3خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد والأرجنتين | 115 مليون جنيه إسترليني
نادرًا ما يخطئ بيب جوارديولا في سوق الانتقالات، على الرغم من أنه في حالة خوليان ألفاريز، قد يتمنى لو كان بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء للحفاظ عليه في ملعب الاتحاد قبل رحيله وقدوم إنزو ماريسكا.
وللإنصاف، عندما سمح له مانشستر سيتي بالرحيل في عام 2024، لم يكن ألفاريز وقتها اللاعب المتألق والحاسم الذي هو عليه اليوم، كما أن سيتي حقق ربحًا لا بأس به بعد أن حصل على 85 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد.
ومع ذلك، لن يسعد أحد في ملعب الاتحاد ولو قليلاً إذا انضم الأرجنتيني إلى آرسنال الموسم المقبل وقام بتحطيم زملائه السابقين، وهذا سيناريو لا يمكن استبعاده .. أشياء أغرب سبق لها الحدوث في الماضي.
تشير تقارير واسعة النطاق إلى أن «المدفعجية» في سباق للتعاقد مع ألفاريز - لكن ميكيل أرتيتا سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم للظفر بخدماته، حيث تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
ويدخل أيضًا برشلونة وريال مدريد في السباق، وكلاهما يتوقان إلى انتزاع المهاجم الأرجنتيني من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.
ويجب التأكيد على أن أي تأثير ملموس في كأس العالم سيؤدي إلى رفع سعر ألفاريز، حيث يأمل في العودة إلى التشكيلة الأساسية في المباراة الثانية ضد النمسا، بعد أن شارك فقط كبديل في الشوط الثاني، ولم يكن له أي تأثير يذكر، في المواجهة الافتتاحية ضد الجزائر التي سيطر عليها ميسي بتسجيله ثلاثية مذهلة.
القيمة الحالية للاعب: 115 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 5 ملايين جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
2مايكل أوليسي | بايرن ميونخ وفرنسا | 135 مليون جنيه إسترليني
قام بايرن ميونخ بخطوة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي من كريستال بالاس في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024.
وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن البافاريين فازوا بسوق الانتقالات بفضل تلك الصفقة الناجحة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.
ولم يغب تقدمه عن أنظار المدرب ديدييه ديشان أيضًا، حيث يشكل أوليسي جزءًا من خط هجوم «البلوز» المرعب في كأس العالم.
وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن بعرض رسمي لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًّا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه.
وهذا السعر لا بد أنه ارتفع أكثر بعد أن ظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بصورة على أعلى مستوى في الفوز 3-1 على السنغال، بما في ذلك التمريرة الحاسمة الرائعة التي ساهمت في هدف كيليان مبابي الافتتاحي.
القيمة الحالية للاعب: 135 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
1لامين يامال | برشلونة وإسبانيا | 195 مليون جنيه إسترليني
لا شك أنه لا يوجد حالياً في عالم كرة القدم لاعب يتفوق في قيمته على لامين يامال. في سن الثامنة عشرة فقط، أثبت نجم برشلونة المذهل أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأمهرهم، وستتجه الأنظار إليه وهو يحمل آمال أمة بأكملها في كأس العالم.
وبالفعل، بالنظر إلى الإصابة التي كان يعاني منها قبل انطلاق البطولة، كان من المثير رؤيته يدخل الملعب كبديل في مباراة إسبانيا المحبطة التي انتهت بالتعادل 0-0 مع كاب فيردي، وسيكون بلا شك في التشكيلة الأساسية في المواجهة القادمة ضد السعودية.
من القاسي بعض الشيء خفض قيمته نظراً لمشاركته العابرة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة، خاصةً أنه بدا الأكثر قدرةً على صناعة الفارق لصالح إسبانيا، لكنه سيظل يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من تقديم مساهمة حاسمة في تعادل كان مُحرجاً إلى حد كبير بالنسبة لأحد المرشحين للفوز بالبطولة، لذلك هبوط قيمته يبدو اضطراريًا.
القيمة الحالية للاعب: 195 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 5 ملايين جنيه إسترليني)