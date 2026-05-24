قوائم منتخبات كأس العالم 2026: إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، المغرب والسعودية وكافة البلدان المشاركة في مونديال أمريكا

يشهد كأس العالم 2026 مشاركة نخبة منتخبات العالم في نسخة تاريخية واستثنائية من البطولة، حيث ستتنافس أفضل المنتخبات والنجوم من مختلف القارات في رحلة البحث عن المجد الكروي والتتويج باللقب الأغلى على مستوى المنتخبات.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في زيادة كبيرة عن النسخ السابقة التي كانت تضم 32 منتخبًا، وهو ما يمنح عددًا أكبر من المنتخبات فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم، ويزيد من قوة المنافسة والإثارة خلال جميع مراحل البطولة.

وتضم قائمة كل منتخب 26 لاعبًا، حيث يقع على عاتقهم حمل آمال جماهير بلادهم ومحاولة كتابة أسمائهم في تاريخ كرة القدم، من خلال السعي للوصول إلى الأدوار الإقصائية ثم المنافسة على اللقب حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو 2026.

كما ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة عدد كبير من أبرز نجوم اللعبة الذين سيقودون منتخباتهم في البطولة، في ظل تطلعات الجميع لتحقيق إنجاز تاريخي وإضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنهم.

وفي التقرير التالي، نستعرض قوائم المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، مرتبة وفق ترتيب المجموعات، مع متابعة مستمرة لأي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ على القوائم الرسمية قبل انطلاق البطولة.

وستظل جميع القوائم مؤقتة إلى أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا من طرف الفيفا، بعد تقديمها من قِبل المنتخبات المشاركة في 2 يونيو/حزيران 2026.