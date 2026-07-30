قنبلة توتنهام: دي زيربي يخطط لصفقة هجومية كبرى .. ومرموش وراشفورد في الصورة!

أثار روبرتو دي زيربي حالة من الترقب الشديد بين جماهير شمال لندن بتصريحاته الأخيرة حول خطط النادي فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية، حيث أشار بوضوح إلى أن العمل الذي أُنجز حتى الآن لا يمثل سوى جزء من المخطط الشامل.

وقال دي زيربي في تصريحاته المثيرة: "سوق الانتقالات لم ينتهِ بكل تأكيد، لقد أنجزنا 60 في المائة فقط من مشروعنا في الميركاتو. الآن لدينا (قنبلة) أخرى قادمة. هل هي قريبة؟ أتمنى ذلك، لكن الأمور لم تنتهِ بعد بكل تأكيد".

ويرى دي زيربي أن زيادة الحصيلة التهديفية للفريق هي الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الموسم الماضي الذي سجل فيه الفريق 48 هدفًا فقط في الدوري، وهي حصيلة متواضعة مقارنة بالأندية الكبرى.

وأوضح المدرب، قائلًا: "علينا زيادة عدد الأهداف من خلال جودة اللعب، سواء مع لاعبي الوسط أو المهاجمين، لكن يجب أن نجلب لاعبين قادرين على تسجيل الأهداف بشكل مباشر. علينا أيضاً مراعاة الكرات الثابتة وزيادة معدلات الطول في الفريق، هناك الكثير من التفاصيل التي نعمل عليها".