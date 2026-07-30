قنبلة توتنهام: دي زيربي يخطط لصفقة هجومية كبرى .. ومرموش وراشفورد في الصورة!

يبرز اسم النجم المصري عمر مرموش كأحد الأهداف الرئيسية التي قد تلبي طموحات دي زيربي الفنية، حيث أظهر اللاعب قدرات استثنائية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي رغم دخوله كبديل في كثير من الأحيان.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن دي زيربي، الذي يفضل المهاجمين القادرين على التراجع للخلف والمساهمة في بناء اللعب كما فعل سابقًا مع جواو بيدرو في برايتون، يرى في مرموش مواصفات المهاجم الحديث الذي يفتح المساحات للأجنحة.
وبجانب قدرته على بناء اللعب، يمتلك مرموش حس الخصم الذي يبحث عنه دي زيربي، حيث سجل أهدافًا حاسمة من خلال هجمات سريعة واقتحام لمنطقة الجزاء في التوقيت المثالي.
وتبدو قدرة اللاعب المصري على شغل مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر تمنح توتنهام مرونة تكتيكية كبيرة، خاصة وأن سرعته التي وصلت إلى 21.9 ميل في الساعة تجعله واحدًا من أسرع اللاعبين في العالم.
ومع إصابة جونيور كروبي التي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، تزايدت حاجة توتنهام للتعاقد مع مهاجم بخصائص مرموش، الذي يمكنه ترجمة العرضيات والكرات البينية إلى أهداف، مع توفير خيار إضافي في الضغط العالي الذي يعتمد عليه المدرب الإيطالي في فلسفته الهجومية الشاملة.