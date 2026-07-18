بينما لا يزال الحديث موصولًا حول الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن خطأ إعلاميًا فتح باب التساؤلات، حول وجود "نظرية المؤامرة" في حديث المصريين بعد ريمونتادا ميسي ورفاقه.
لإثبات "المؤامرة" ضد مصر .. إعلامي يتورط في خطأ فادح بسبب قميص حمدي فتحي "الممزق" أمام الأرجنتين!
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ماذا حدث؟
وكان المنتخب المصري على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي، في مواجهته أمام الأرجنتين، في ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية، بعدما تقديم بثنائية ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، في الدقيقتين 15 و67، فضلًا عن إلغاء هدف ثالث.
ولكن، نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب الطاولة بـ"ريمونتادا" خلال 13 دقيقة، بثلاثية عن طريق كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و83 و90+2.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا، تسبب في غضب جماهيري مصري كبير تجاه الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسير، بسبب عدة لقطات، مثل جذب قميص حمدي فتحي، وإعاقة محمد صلاح، داخل منطقة جزاء الأرجنتين، قبل الهدف الثالث.
جذب قميص فتحي
وأثناء استضافة حمدي فتحي، متوسط ميدان المنتخب المصري، استعرض الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قميص اللاعب، الذي شارك به في مباراة الأرجنتين، منوهًا بأن القميص تعرض للقطع، بسبب جذبه من قِبل لاعب ليفربول، ماك أليستر، في الوقت الذي رفض فيه الحكم احتساب ركلة جزاء للفراعنة.
وقال فتحي، عبر برنامج "ملعب ON"، إنه حاول لفت نظر الحكم إلى ذلك القطع، إلا أنه فوجئ بالفرنسي يشهر البطاقة الصفراء في وجهه، وعندما تحدث محمد صلاح، أخبره الحكم بعد تواصله مع غرفة الفار، بأن اللقطة لا تستحق احتساب أي خطأ.
وأضاف لاعب المنتخب المصري، أنه شعر بوجود تغيير في أداء الحكم، خلال الشوط الثاني، وكأن هناك حالة من عدم التصديق بأن الفراعنة كانوا متقدمين بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن المنتخب تعرض للظلم، وكان يستحق الفوز والتأهل.
خطأ فادح
وأثارت لقطة استعراض الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، لقميص حمدي فتحي "الممزق"، انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بداعي وجود "خطأ فادح" بشأن مكان القطع في القميص.
وبالعودة إلى المباراة، فإن ماك أليستر قام بجذب قميص حمدي فتحي، من الجانب الأيمن، بينما قام عبد الجواد بعرض القطع في القميص، من الناحية اليسرى.
وبين رسائل السخرية والاعتراض، صارت هناك حالة من التشكيك حول صحة الواقعة، بسبب الخطأ في مكان "التمزيق"، فيما فتحت اللقطة باب التشكيك حول استمرار نغمة "نظرية المؤامرة".
رأي تحكيمي في الواقعة
وكان حساب ArchivoVAR، قد استعرض لقطة ماك أليستر وحمدي فتحي، مؤكدًا أنها لا تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.
وجاء التفسير بأنه بالفعل وقع احتكاك طفيف، إلا أنه لا يؤثر على حركة اللاعب، والذي سقط أرضًا بعد شعوره به، إضافة إلى ذلك، أن الكرة لم تكن ضمن نطاق سيطرة أي من اللاعبين.
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إنجاز تاريخي للفراعنة
وسجل المنتخب المصري مشاركة تاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث وقع على أول انتصار في تاريخه بالمونديال، فضلًا عن أول تأهل للأدوار الإقصائية.
واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة، بالتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله، فيما حقق انتصارًا كبيرًا على نيوزيلندا، فيما تعادل مع إيران بهدف لمثله، ليتأهل منتخب مصر، وصيفًا للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط.
وواصلت كتيبة حسام حسن، الزحف لكتابة التاريخ، بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1)، في دور الـ32، ليضربوا موعدًا مع الأرجنتين، حامل اللقب.
وظل المنتخب المصري متقدمًا بهدفين نظيفين، قبل الريمونتادا الأرجنتينية التي بدأت في الدقيقة 79، فيما وصف حسان حسن، النتيجة، بأنهم خسروا لعوامل خارجية وداخلية، وأن هناك أسباب تسويقية، تدعو لبقاء ليونيل ميسي في البطولة.
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